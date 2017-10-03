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3 октября 2017, 22:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хёнесс: Рассказал Гвардиоле, кто возглавит «Баварию», он остался доволен

Президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, что в личном разговоре сообщил экс-наставнику мюнхенской команды Хосепу Гвардиоле имя нового главного тренера клуба. На прошлой неделе «Бавария» уволила итальянского специалиста Карло Анчелотти.

Президент Баварии <span class=error>Ули</span> <span class=error>Хёнесс</span> рассказал что в личном разговоре сообщил <nobr>экс-наставнику</nobr> мюнхенской команды <span class=error>Хосепу</span> <span class=error>Гвардиоле</span> имя нового главного тренера клуба. Увеличить
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«Рассказал Пепу, кого мы назначим на пост главного тренера “Баварии” в ближайшее время. Он остался доволен», — приводит слова Хёнесса Abendzeitung.

По данным ряда немецких СМИ, фаворитом на должность наставника «Баварии» является экс-тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

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