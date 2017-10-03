Хёнесс: Рассказал Гвардиоле, кто возглавит «Баварию», он остался доволен
Президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, что в личном разговоре сообщил
экс-наставнику мюнхенской команды Хосепу Гвардиоле имя нового главного тренера клуба. На прошлой неделе «Бавария» уволила итальянского специалиста Карло Анчелотти.
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«Рассказал Пепу, кого мы назначим на пост главного тренера “Баварии” в ближайшее время. Он остался доволен», — приводит слова Хёнесса Abendzeitung.
По данным ряда немецких СМИ, фаворитом на должность наставника «Баварии» является
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