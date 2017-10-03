Он опять сделал это. Раньери творит чудеса во Франции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Раньери пишет новую сказку?

Клаудио сделал невозможное возможным, когда сделал «Лестер» чемпионом Англии. У кого-то ещё остались сомнения, что этот итальянский дедушка имеет связи с Хогвартсом или состоит в ордене волшебников Средиземья? Так вот, пока все обсуждают, как Кавани и Неймар не могут поделить мяч, Раньери делает ещё одну конфетку из посредственной команды.

Раньери, кажется, нашёл идеальную формулу, превращающую аутсайдеров в симпатичные команды. И сейчас она вновь работает. В прошлом сезоне «Нант» закончил чемпионат на седьмом месте Лиги 1, пропустил больше всех из команд первой десятки и ничем примечательным не отметился. Сейчас «канарейки» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступают идущему на третьем месте «Марселю» и находятся на втором месте среди команд, пропустивших меньше всех за 8 стартовых туров (всего 5 мячей).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Can Ranieri replicate what he did with Leicester at Nantes? Can he compete with PSG and Monaco? <a href="https://twitter.com/hashtag/SportsFocusGroup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SportsFocusGroup</a> <a href="https://t.co/S79iTgWsJw">pic.twitter.com/S79iTgWsJw</a></p>— sportsfocusgroup (@sportfocusgroup) <a href="https://twitter.com/sportfocusgroup/status/914845163347955712?ref_src=twsrc%5Etfw">2 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Раньери пришёл в «Нант» в августе, и сразу заявил, что не знает, верно ли поступил, согласившись вновь отправиться во Францию.

«Я не знаю, правильно ли это решение, но я был заинтригован, — говорит он. — Опыт “Лестера” вряд ли получится повторить, это нечто особенное. Президент Вальдемар Кита зарядил меня своим энтузиазмом. Он никому не доверяет, клуб для него — как ребёнок, он хочет растить его правильно, без сумасшедших расходов на этом рынке с раздутыми ценами. И я его понимаю».

Есть ли знакомые лица?

Таковых мало. Разве что словенец Рене Крхин, который был в составе «Интера» и брал Лигу чемпионов. Из Италии перебрался вратарь «Фиорентины» румынский вратарь Чиприан Тэтэрушану, из Португалии — молодой защитник Чиводи Авазьем. Ну и отметим форварда Эмилиано Салу, за которого «Локомотив» летом готов был выложить 7 млн евро. В остальном — очень средний, но работоспособный коллектив.

«Нант» и правда такой крутой?

Если Раньери и ожидал серьёзного укрепления, то напрасно. Продав лидера прошлого сезона Амине Харита в «Шальке» за 8 млн евро, «Нант» потратил на трансферы всего 11 млн. Но Клаудио удалось сделать из команды настоящую семью, а раздевалку превратить в родной дом для футболистов.

Рене Крхин после победы над «Метцом» выложил видео из раздевалки, которые показывает всё наглядно.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZbudYfHBzp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">+3... @fcnantes ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Rene Krhin (@renekrho) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-24T18:06:34+00:00">Sep 24, 2017 at 11:06am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На поле — старый-добрый «Лестер» в зелёно-жёлтой форме. Классическая 4−4−2 с двумя подвижными форвардами, активными фланговыми защитниками и опорником-цербером в центре поля. Взрывного и увлекательного футбола тут нет — во всех победных матчах «Нант» набирал три очка, забив лишь на гол больше соперника (4 победы 1:0) в 8 матчах. Проиграв в первых двух турах, команда набрала неплохой ход — 5 побед в последних шести матчах, ничья с «Лионом», и вот об очередном «новом «Лестере» говорят уже за пределами Франции.

Как команда может находиться на четвёртом месте, забив за 8 туров 6 мячей и пропустив 5? Легко, если её тренирует Раньери. Жёсткость в обороне, субординация в центре, способность ловить соперника на контратаке в тот момент, когда он успокоится — фирменный стиль «Нанта» в этом сезоне. Не захватывающая, но эффективная игра.

«Это правда, мы побеждаем в итальянском стиле, — признаётся Раньери. — Четвёртое место? Я уже сказал ребятам, что немного шампанского им не повредит». Клаудио не изменяет своему стилю.

Сейчас Раньери просто наслаждается своей работой. Он снова в своей среде — на него никто не давит, не требует максимальных результатов. Нет вездесущей прессы, разгромных статей в прессе. Только тренировочное поле, небольшой стадион и тёплая атмосфера на базе. С Клаудио никто не спросит, если он не выведет команду в Лигу чемпионов. Но вновь наслаждающийся футболом итальянец сделает всё, чтобы вытащить команду так высоко, как только сможет.