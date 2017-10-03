Он опять сделал это. Раньери творит чудеса во Франции
И лепит из середняка «Нанта» претендента на Лигу чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
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Раньери пишет новую сказку?
Клаудио сделал невозможное возможным, когда сделал «Лестер» чемпионом Англии. У
Раньери, кажется, нашёл идеальную формулу, превращающую аутсайдеров в симпатичные команды. И сейчас она вновь работает. В прошлом сезоне «Нант» закончил чемпионат на седьмом месте Лиги 1, пропустил больше всех из команд первой десятки и ничем примечательным не отметился. Сейчас «канарейки» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступают идущему на третьем месте «Марселю» и находятся на втором месте среди команд, пропустивших меньше всех за 8 стартовых туров (всего 5 мячей).
Раньери пришёл в «Нант» в августе, и сразу заявил, что не знает, верно ли поступил, согласившись вновь отправиться во Францию.
«Я не знаю, правильно ли это решение, но я был заинтригован, — говорит он. — Опыт “Лестера” вряд ли получится повторить, это нечто особенное. Президент Вальдемар Кита зарядил меня своим энтузиазмом. Он никому не доверяет, клуб для него — как ребёнок, он хочет растить его правильно, без сумасшедших расходов на этом рынке с раздутыми ценами. И я его понимаю».
Есть ли знакомые лица?
Таковых мало. Разве что словенец Рене Крхин, который был в составе «Интера» и брал Лигу чемпионов. Из Италии перебрался вратарь «Фиорентины» румынский вратарь Чиприан Тэтэрушану, из Португалии — молодой защитник Чиводи Авазьем. Ну и отметим форварда Эмилиано Салу, за которого «Локомотив» летом готов был выложить 7 млн евро. В остальном — очень средний, но работоспособный коллектив.
«Нант» и правда такой крутой?
Если Раньери и ожидал серьёзного укрепления, то напрасно. Продав лидера прошлого сезона Амине Харита в «Шальке» за 8 млн евро, «Нант» потратил на трансферы всего 11 млн. Но Клаудио удалось сделать из команды настоящую семью, а раздевалку превратить в родной дом для футболистов.
Рене Крхин после победы над «Метцом» выложил видео из раздевалки, которые показывает всё наглядно.
На поле —
Как команда может находиться на четвёртом месте, забив за 8 туров 6 мячей и пропустив 5? Легко, если её тренирует Раньери. Жёсткость в обороне, субординация в центре, способность ловить соперника на контратаке в тот момент, когда он успокоится — фирменный стиль «Нанта» в этом сезоне. Не захватывающая, но эффективная игра.
«Это правда, мы побеждаем в итальянском стиле, — признаётся Раньери. — Четвёртое место? Я уже сказал ребятам, что немного шампанского им не повредит». Клаудио не изменяет своему стилю.
Сейчас Раньери просто наслаждается своей работой. Он снова в своей среде — на него никто не давит, не требует максимальных результатов. Нет вездесущей прессы, разгромных статей в прессе. Только тренировочное поле, небольшой стадион и тёплая атмосфера на базе. С Клаудио никто не спросит, если он не выведет команду в Лигу чемпионов. Но вновь наслаждающийся футболом итальянец сделает всё, чтобы вытащить команду так высоко, как только сможет.
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