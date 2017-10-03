Красный октябрь. Что происходит с «Баварией»?

«Бавария» проигрывает в матче Лиги чемпионов с крупным счётом. «Бавария» ко второму международному перерыву в сезоне отстаёт от лидера чемпионата Германии на пять очков. «Бавария» впервые в своей истории два раза подряд упускает победу, ведя 2:0 в матче Бундеслиги. Наконец, «Бавария» решилась на самую раннюю отставку тренера в своей истории — предыдущий рекорд был установлен в 1991 году и побит на неделю.

Очевидно, что Октоберфест у рекордмайстера сопровождается жёстким похмельем, которое никак не хочет проходить. Если раньше словосочетание «кризис «Баварии» употреблялось только как ехидство, то теперь происходящее действительно похоже на кризис. И вот его составляющие, помимо приписываемой Карло Анчелотти мягкости.

1. Игроки имеют слишком много власти и по факту выбирают тренера

Спустя секунду после отставки Анчелотти можно было точно сказать, что в следующем же матче на поле в основе одновременно выйдут и Франк Рибери, и Арьен Роббен. Их текущая форма значения не имела совершенно — это была просто констатация факта слишком большой власти отдельных игроков в «Баварии». При этом играют Рибери и Роббен так, что к ним есть вопросы — француз проигрывает все единоборства, а голландец просто отказывается в них идти. Так родился издевательский гол «Герты» в Берлине, когда после отказа Роббена возвращаться в оборону Генки Харагучи почувствовал свободу и на дриблинге прошёл всю оборону Мюнхена.

Проблемы рекордмайстера начались не сейчас, а в тот момент, когда Ули Хёнесс объявил, что следующим тренером «Баварии» будет немецкоязычный специалист. Как не раз намекали на это журналисты Bild, Zeit и других немецких изданий, внутри команды после этого началось то, что фактически можно назвать выборами тренера — это и в принципе не самая правильная штука, а когда у тебя есть действующий главный, это становится близким к абсурду. Началась война вбросов о Нагельсмане, Тухеле и Хазенхюттле — чтобы коротко и понятно для российской аудитории описать происходившее весной и летом в Мюнхене, нужно сказать, что инсайдов и псевдоинсайдов было вброшено в разы больше, чем о «Спартаке» до продления контрактов с Глушаковым и Комбаровым. Власть игроков — классных, но всё же наёмных рабочих, которые никогда не должны быть выше интересов клуба — из слишком большой стала почти абсолютной.

2. Клубу не хватило внесистемного спортивного директора

Отдельно игроков «Баварии» расслабляло отсутствие менеджера — клуб некоторое время решил прожить с упразднённой должностью спортивного директора, и теперь очевидно, что это был не лучший шаг. Очень многое упиралось в возвращение на должность верховного руководителя Ули Хёнесса — отсидевший в тюрьме за финансовые махинации функционер со стальными яйцами до этого ни разу не давал повода усомниться в том, что при нём в клубе всё будет отлично. Однако Хёнесс изначально сам несколько раз подчеркнул, что постарается быть по минимуму задействованным в повседневном процессе управления «Баварией» после возвращения. Камера могла выхватить ложу «Альянц-Арены» без Ули — то, что раньше казалось невозможным, стало реальностью.

По ходу матча с «Гертой» камера несколько раз крупно взяла Хёнесса, который приехал с командой на выезд, и это, вероятно, сигнал к возвращению Ули в прямое управление клубом. Учитывая неспособность Мюнхена регенерировать состав, принудительно отправив успокоившихся звёзд собирать вещи, «Баварии» нужен был или спортивный директор вне мюнхенской системы, каким был Маттиас Заммер, или жёсткая рука Хёнесса. На роль менеджера в итоге был выбран Хасан Салихамиджич — понятно, что от неопытного директора, да ещё и пустившего корни в «Баварии», сложно ожидать кардинальных изменений. Остаётся только вариант с ручным управлением от Хёнесса — можно констатировать, что Карл-Хайнц Румменигге, который занимался этим в период без главы спортдепартамента, справился с работой как минимум не очень.

3. У «Баварии» впервые за многие годы далёкий от лучшего в Европе состав

В этом пункте сумма первых двух, и объяснить это можно на примере Давида Алабы. Австриец не просто частично регрессирует — он ещё и отрицает то, что играет после переподписания контракта временами ниже уровня критики.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://t.co/uRUCK8CPxj">pic.twitter.com/uRUCK8CPxj</a><br><br>What do you call this defending?????</p>— معآذ (@iMethoo) <a href="https://twitter.com/iMethoo/status/914581875930394626?ref_src=twsrc%5Etfw">1 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В Мюнхене Алаба уже приблизился к статусу неприкасаемого, какой есть у тех же Роббена, Рибери и Мюллера — это его сильно успокоило. Дело точно не в тренировках Анчелотти — свой пик на данный момент защитник прошёл примерно в 2014-м и с тех пор не добавлял. О вопросах, которые есть к Алабе, могут рассказать и болельщики сборной Австрии: когда Давид почувствовал, что доказывать что-то уже не нужно, он перестал играть на максимуме, и на чемпионате Европы был скорее звездой, чем лидером.



Вторая сторона — появились игроки сильнее Алабы на его позиции. Марсело, например, был всегда, но сравнивать его по уровню с австрийцем в последние сезоны даже как-то неловко, но ведь выскочил и Бенжамен Менди, который в созидании уже сильнее Давида. Сильно добавил Алекс Сандро, а в Париже «Баварию» помогал разрывать на клочки работоспособный Левен Курзава. Выиграл бы у него нынешний Алаба конкуренцию в составе? Есть сомнения.



И так по многим позициям. У «Баварии» очень заслуженный состав, многие игроки из которого должны войти в зал славы европейского футбола, но на данную секунду это не лучший состав в Европе. И даже более того: точно прогрессировать в нём будет всего ОДИН футболист — Джошуа Киммих.

У Мюнхена будет очень сложный октябрь. Чем бы всё ни закончилось, это будет один из определяющих месяцев в современной истории клуба. Либо «Бавария» возьмёт курс на кардинальное кадровое обновление под диктатом Хёнесса, либо впервые за очень долгое время даст слабину.