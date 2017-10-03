Об игре Феллайни, Рэшфорда и Марсьяля

«Феллайни доказал главному тренеру, что он действительно нужен команде. Он в полной мере заменил Погба. Маруан вернулся к тому уровню игры, который демонстрировал в «Эвертоне». Лично я доволен этим игроком. Он справляется со своей задачей уже не первый год.

Я работал с ним, и знаю, что он отличный парень. Маруан серьезно подходит к тренировкам. К тому же, он умеет справляться с давлением и всегда поддержит своих партнеров. Этот игрок знает свои сильные стороны. Думаю, Моуринью возлагает на него большие надежды, — сказал Гиггз.

«Что касается конкуренции между Рэшфордом и Марсьялем, то я могу сказать, что они оба останутся в выигрыше от этой ситуации. Будь я тренером «МЮ», поставил бы этих парней в стартовый состав. Маркуса — в центр, Антони — на левый фланг.

У них невероятная скорость, поэтому они очень опасны. Считаю, что футболисты такого уровня должны забивать не меньше 20-ти мячей за сезон, — отметил валлиец.

О фаворитах

«Пока рано говорить, что за чемпионский титул ведут борьбу клубы из Манчестера. Мне не удалось посмотреть матч «Челси» — «Манчестер Сити», но я бы не стал забывать про тяжелую неделю «синих». Они сыграли против «Стока», а потом провели очень тяжелый матч против «Атлетико».

На мой взгляд, «Челси» постарается защитить титул, но признаюсь, что «Сити» и «Юнайтед» стали сильнее и впечатляют в каждом матче. Главная особенность Гвардиолы — контроль мяча и высокий прессинг. Его команды много забивают. В «МЮ» все иначе. У Моуринью очень сильная оборона. Посмотрим, что будет дальше, — заключил специалист.