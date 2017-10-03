Фанатская трибуна «Лацио» будет закрыта на два матча за проявление расизма
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Итальянская федерация футбола приняла решение закрыть на два домашних матча национального чемпионата фанатскую трибуну римского клуба «Лацио» за проявление расизма со стороны болельщиков во время домашней встречи седьмого тура чемпионата страны с «Сассуоло». Об этом сообщает агентство AP.
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Матч завершился победой римской команды со счетом 6:1. В течение игры фанаты «Лацио» неоднократно позволили себе исполнение расистских песен в адрес игроков команды гостей Клода Адьяпонга и Жозефа Альфреда Дункана.
Таким образом, фанатская трибуна «Лацио» будет закрыта на матче девятого тура с «Кальяри» и встрече 12-го тура с «Удинезе».
После семи туров чемпионата Италии «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 очками в активе. Набравший четыре очка «Сассуоло» идет на 17-м месте.
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Кристиан Букки
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|8
|13
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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