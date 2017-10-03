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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31208701/
3 октября 2017, 19:05 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Фанатская трибуна «Лацио» будет закрыта на два матча за проявление расизма

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Итальянская федерация футбола приняла решение закрыть на два домашних матча национального чемпионата фанатскую трибуну римского клуба «Лацио» за проявление расизма со стороны болельщиков во время домашней встречи седьмого тура чемпионата страны с «Сассуоло». Об этом сообщает агентство AP.

В течение игры фанаты <span class=error>Лацио</span> неоднократно позволили себе исполнение расистских песен в адрес игроков команды гостей Клода Адьяпонга и <span class=error>Жозефа</span> Альфреда <span class=error>Дункана</span>. Увеличить
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Матч завершился победой римской команды со счетом 6:1. В течение игры фанаты «Лацио» неоднократно позволили себе исполнение расистских песен в адрес игроков команды гостей Клода Адьяпонга и Жозефа Альфреда Дункана.

Таким образом, фанатская трибуна «Лацио» будет закрыта на матче девятого тура с «Кальяри» и встрече 12-го тура с «Удинезе».

После семи туров чемпионата Италии «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 очками в активе. Набравший четыре очка «Сассуоло» идет на 17-м месте.

1.10.2017 16:00 Зрители 25000 основной раунд: 7-й тур Olimpico
Лацио 6:1 Сассуоло
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Симоне Индзаги Кристиан Букки
Голы
45+1′ Ромеро Луис Альберто 18
56′ Стефан де Фрай (Р. Луис Альберто) 3
57′ Ромеро Луис Альберто 18
64′ Марко Пароло 16
69′ Марко Пароло 16
81′ Чиро Иммобиле 17
25 Доменико Берарди 27′
Составы
Томас Стракоша 1
Патрисио Габаррон 4
Адам Марушич 77
Пеззини Лейва Лукас 6
Марко Пароло 16
Сенад Лулич 19
Сергей Милинкович-Савич 21
53′ Чиро Иммобиле 17
26′ 67′ Стефан де Фрай 3
Луис Фелипе 27
86′ Штефан Раду 26
Маурисиу 33
72′ Ромеро Луис Альберто 18
Нани 7
47 Андреа Консильи
15 Франческо Ачерби
21 Поль Лирола
28 Паоло Каннаваро
98 Клод Аджапонг 32′
12 Стефано Сенси 45′
32 Альфред Данкан
10 Алессандро Матри
25 Доменико Берарди 24′
55 Тимо Летшерт 21′
13 Федерико Пелузо 43′
6 Лука Маццителли
7 Симоне Миссироли 58′
16 Маттео Политано
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 8
13 Удары в створ 6
5 Угловые 4
13 Фолы 8
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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