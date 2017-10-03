Фанатская трибуна «Лацио» будет закрыта на два матча за проявление расизма

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Матч завершился победой римской команды со счетом 6:1. В течение игры фанаты «Лацио» неоднократно позволили себе исполнение расистских песен в адрес игроков команды гостей Клода Адьяпонга и Жозефа Альфреда Дункана.

Таким образом, фанатская трибуна «Лацио» будет закрыта на матче девятого тура с «Кальяри» и встрече 12-го тура с «Удинезе».

После семи туров чемпионата Италии «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 очками в активе. Набравший четыре очка «Сассуоло» идет на 17-м месте.