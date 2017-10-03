Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31207952/
3 октября 2017, 17:15 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Роналду захотел попробовать себя в боксе через десять лет

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о готовности попробовать себя в боксе через десять лет. Запись интервью Роналду появилась на YouTube-канале Nike Football.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Португалии <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> заявил о готовности попробовать себя в боксе через десять лет. Запись интервью <span class=error>Роналду</span> появилась на <nobr>YouTube-канале</nobr> <span class=error>Nike</span> Football. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В беседе с бывшим партнером по английскому клубу «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом португалец в шутку рассказал о том, чем планирует заниматься после окончания футбольной карьеры: «Где я хочу видеть себя в это время? Я пойду в бокс, как и ты. Буду выступать в среднем весе».

Футболист также заметил, что самое главное для него — это выигрывать трофеи. «Когда ты тренируешься 10−11 месяцев, то нужно получать результат. А за пределами поля хочется быть счастливым, проводить время с семьей и друзьями», — поделился Роналду в интервью.

19 сентября бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фердинанд заявил, что хочет начать боксерскую карьеру. Он готовится к боксерскому поединку, параллельно участвуя в съемках шоу Defender to Contender.

В 2016 году 32-летний Роналду получил «Золотой мяч» четвертый раз в карьере. В прошлом сезоне в составе «Реала» он выиграл Лигу чемпионов и вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса