Роналду захотел попробовать себя в боксе через десять лет
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о готовности попробовать себя в боксе через десять лет. Запись интервью Роналду появилась на
YouTube-канале Nike Football.
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В беседе с бывшим партнером по английскому клубу «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом португалец в шутку рассказал о том, чем планирует заниматься после окончания футбольной карьеры: «Где я хочу видеть себя в это время? Я пойду в бокс, как и ты. Буду выступать в среднем весе».
Футболист также заметил, что самое главное для него — это выигрывать трофеи. «Когда ты тренируешься 10−11 месяцев, то нужно получать результат. А за пределами поля хочется быть счастливым, проводить время с семьей и друзьями», — поделился Роналду в интервью.
19 сентября бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фердинанд заявил, что хочет начать боксерскую карьеру. Он готовится к боксерскому поединку, параллельно участвуя в съемках шоу Defender to Contender.
В 2016 году 32-летний Роналду получил «Золотой мяч» четвертый раз в карьере. В прошлом сезоне в составе «Реала» он выиграл Лигу чемпионов и вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016.
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