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3 октября 2017, 13:59 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

СМИ узнали о тайных тренировках футболистов «Баварии»

Футболисты мюнхенской «Баварии» тренировались втайне от бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти из-за недовольства уровнем его работы. Об этом сообщает Kicker.

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По информации издания, в прошлом сезоне к председателю правления клуба Карлу-Хайнцу Румменигге обращались Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Жером Боатенг, так как уровень нагрузки не соответствовал их требованиям. Сообщается, что разминка у помощника Анчелотти — Джованни Маури — длилась всего три минуты.

В результате игроки стали самостоятельно проводить дополнительные тренировки, однако итальянский специалист запретил их. Тогда футболисты стали заниматься втайне от Анчелотти.

28 сентября «Бавария» уволила Анчелотти. Итальянец вместе с большей частью штаба покинул пост после поражения от «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3. В группе В мюнхенцы занимают второе место, набрав три очка.

После шести туров чемпионата Германии «Бавария» находится на третьем месте в таблице, имея в активе 13 очков. Лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая 16 очков.

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