У «Баварии» возникли сомнения относительно приглашения Тухеля

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В «Баварии» хотят понять, насколько целесообразным было бы приглашение Тухеля на пост наставника команды вместо отправленного в отставку Карло Анчелотти. У руководства «Баварии» возникли некоторые сомнения, но касаются они не профессиональных, а человеческих качеств Тухеля. Последний покинул «Боруссию» по окончании предыдущего сезона вследствие разногласий с руководством клуба.

Ранее некоторые немецкие СМИ сообщали, что «Бавария» достигла договорённости с Тухелем.