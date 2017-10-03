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3 октября 2017, 1:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ярмоленко — в сборной тура бундеслиги по версии Kicker

Портал Kicker опубликовал сборную 7-го тура чемпионата Германии, в которую попал полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко.

Портал Kicker опубликовал сборную 7-го тура чемпионата Германии в которую попал полузащитник дортмундской <span class=error>Боруссии</span> Андрей Ярмоленко. Увеличить
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Напомним, что украинский футболист перешел в клуб этим летом.

В матче против «Аугсбурга» (2:1) Ярмоленко отметился голом и голевой передачей. Всего в этом сезоне он провел 5 игр в чемпионате, забил 3 мяча и сделал одну передачу.

Отметим, что в сборную тура попал голкипер «Аугсбурга» Марвин Хитц.

Боруссия Д
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