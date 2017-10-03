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Напомним, что украинский футболист перешел в клуб этим летом.

В матче против «Аугсбурга» (2:1) Ярмоленко отметился голом и голевой передачей. Всего в этом сезоне он провел 5 игр в чемпионате, забил 3 мяча и сделал одну передачу.

Отметим, что в сборную тура попал голкипер «Аугсбурга» Марвин Хитц.