Ярмоленко — в сборной тура бундеслиги по версии Kicker
Портал Kicker опубликовал сборную 7-го тура чемпионата Германии, в которую попал полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко.
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Напомним, что украинский футболист перешел в клуб этим летом.
В матче против «Аугсбурга» (2:1) Ярмоленко отметился голом и голевой передачей. Всего в этом сезоне он провел 5 игр в чемпионате, забил 3 мяча и сделал одну передачу.
Отметим, что в сборную тура попал голкипер «Аугсбурга» Марвин Хитц.
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