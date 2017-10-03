Лукаку возглавил рейтинг игроков, сильнее всех подорожавших с начала сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Трансферная стоимость бельгийца за указанный период увеличилась с € 102,7 млн до € 158,5 млн (+ € 55,8 млн евро).



Второе место занял нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе, который подорожал с € 95,4 млн до € 145,8 млн (+50,4 млн евро). Замкнул тройку форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, его стоимость увеличилась на € 47,3 млн и составила € 113,7 млн.