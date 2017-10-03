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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31199367/
3 октября 2017, 1:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лукаку возглавил рейтинг игроков, сильнее всех подорожавших с начала сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возглавил рейтинг игроков, которые сильнее всех подорожали за период с июля 2017 года по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span> возглавил рейтинг игроков которые сильнее всех подорожали за период с июля 2017 года по версии исследовательского центра <span class=error>CIES</span> Football Observatory. Увеличить
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Трансферная стоимость бельгийца за указанный период увеличилась с € 102,7 млн до € 158,5 млн (+ € 55,8 млн евро).

Второе место занял нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе, который подорожал с € 95,4 млн до € 145,8 млн (+50,4 млн евро). Замкнул тройку форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, его стоимость увеличилась на € 47,3 млн и составила € 113,7 млн.

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