Рио Фердинанд: я не собираюсь начинать карьеру боксёра-профессионала
Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд подчеркнул, что серьёзно относится к своему желанию попробовать свои силы в боксе.
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По словам Ферлинанда, он хочет просто попробовать свои силы на ринге.
«Хочу понять, смогу ли я получить боксёрскую лицензию и провести бой. Я не собираюсь начинать карьеру
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