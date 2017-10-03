Рио Фердинанд: я не собираюсь начинать карьеру боксёра-профессионала

По словам Ферлинанда, он хочет просто попробовать свои силы на ринге.



«Хочу понять, смогу ли я получить боксёрскую лицензию и провести бой. Я не собираюсь начинать карьеру боксёра-профессионала. Проведу один бой, потом посмотрим, что будет дальше. Может быть, меня это захватит и я решу, что хочу продолжать здесь соревноваться. Нужно получить лицензию. Я отношусь к этому серьёзно. Бокс — это не шутки. Если буду относиться беспечно к боксу, то мне может серьёзно достаться», — цитирует Фердинанда The Sun.