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3 октября 2017, 0:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рио Фердинанд: я не собираюсь начинать карьеру боксёра-профессионала

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд подчеркнул, что серьёзно относится к своему желанию попробовать свои силы в боксе.

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд подчеркнул что серьёзно относится к своему желанию попробовать свои силы в боксе. Увеличить
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По словам Ферлинанда, он хочет просто попробовать свои силы на ринге.

«Хочу понять, смогу ли я получить боксёрскую лицензию и провести бой. Я не собираюсь начинать карьеру боксёра-профессионала. Проведу один бой, потом посмотрим, что будет дальше. Может быть, меня это захватит и я решу, что хочу продолжать здесь соревноваться. Нужно получить лицензию. Я отношусь к этому серьёзно. Бокс — это не шутки. Если буду относиться беспечно к боксу, то мне может серьёзно достаться», — цитирует Фердинанда The Sun.

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