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3 октября 2017, 0:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Некоторые футболисты «Баварии» тренировались тайно от Анчелотти

Некоторые футболисты мюнхенской «Баварии» тренировались втайне от уже бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти из-за недовольства уровнем его тренировок, сообщает Kicker.

Некоторые футболисты мюнхенской Баварии тренировались втайне от уже бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти <nobr>из-за </nobr>недовольства уровнем его тренировок сообщает Kicker. Увеличить
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Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Баварии» 28 сентября, вскоре после поражения мюнхенского клуба от французского «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов со счетом 0:3.

По данным немецкого издания, в прошлом сезоне лидеры мюнхенского клуба Филипп Лам и Хаби Алонсо выражали недовольство уровнем тренировок. Также к руководству клуба по этому же вопросу обращались Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Жером Боатенг. Сообщается, что разминка у помощника Анчелотти — Джованни Маури — длилась всего три минуты.

В результате некоторые игроки стали проводить отдельно дополнительные тренировки, но Анчелотти их запретил. Тогда футболисты стали проводить их тайно в другом месте.

«Бавария» после семи туров занимает второе место в чемпионате Германии, отставая на пять очков от лидера — дортмундской «Боруссии».

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