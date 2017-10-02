Фанаты бывшего клуба Черчесова избили игроков. Это нормально?

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

В воскресенье в Познани один из лидеров чемпионата Польши «Лех» разгромил действующего победителя турнира и бывший клуб Станислава Черчесова «Легию» со счетом 3:0. Поражение отбросило варшавскую команду на восьмое место. Игра запомнилась красочным перфомансом болельщиков «Леха», устроивших что-то вроде дымового шоу перед началом встречи.

После матча главного тренера «Легии» хорвата Ромео Йозака обвинили в сексизме. Он сказал: «Футбол — мужской вид спорта. А мы играли как девочки». Но это не самое страшное, что испытал специалист в тот вечер.

ОТКУДА ИНФОРМАЦИЯ?

На следующий день польский журналист Кшиштоф Становски сообщил, что футболистов «Легии» избили прямо на парковке у собственной базы под Варшавой. Сперва болельщики обвинили его во лжи, но затем одно из ведущих польских спортивных изданий Przeglad Sportowy подтвердило эту информацию у анонимных представителей клуба.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Как выяснила газета, 50 болельщиков ожидали команду, которая возвращалась из Познани, на парковке у своей базы. Когда автобус подъехал, лидер фанатского движения «Легии» по прозвищу Staruch («Старик») вошел внутрьи потребовал от Йозака, чтобы он вместе с футболистами вышел на парковку. Игроки так и сделали, но ожидали лишь эмоционального разговора по душам.

Однако фанаты не стали ничего говорить, а сразу же набросились на растерянных футболистов и тренеров. Болельщики поступили хитро: они били своих «любимцев» только по затылкам или наносили пощечины, чтобы те не получили увечья и не подали заявления в полицию (какой мужчина будет жаловаться на пощечины?). При этом ассистент главного тренера и известный в прошлом футболист «Легии» Александр Вукович, по сведениям издания, получил болезненный удар (куда — не уточняется). Потасовка продолжалась около десяти минут — после этого болельщики развернулись и ушли, а один из них крикнул: «Если вы будете играть так же в следующий раз, мы придем снова».

ГДЕ БЫЛА ОХРАНА?

Никто не знает. В статье отмечается, что никаких секьюрити и стюардов поблизости не было. Никто и не думал разгонять толпу фанатов, которая сама по себе представляет угрозу для кого угодно.

ЕСТЬ ЛИ ИЗВЕСТНЫЕ ИГРОКИ В «ЛЕГИИ»?

Есть те, кто работал с Черчесовым в победном для «Легии» сезоне-2015/16 — например, поляки Михал Паздан, Томаш Йодловец, Михал Копчиньски и Михал Кухарчик, бразилец Гильерме. Кроме того, в «Легии» играют экс-защитник «Краснодара» Артур Енджейчик и экс-полузащитник «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛ КЛУБ?

Во вторник вечером на официальном сайте «Легии» появилось сообщение: «1 октября группа людей оказалась на территории базы. Обычно подобные действия не вызывают беспокойства и службы безопасности клуба. К сожалению, после того как тренер вышел на парковку у базы, произошел резкий обмен мнениями с болельщиками, который перерос в потасовку между фанатами и игроками продолжительностью около 8 минут. Клуб понимает эмоции болельщиков, но осуждает любое ненормальное поведение фанатов. “Легия” примет все необходимые меры для защиты игроков и персонала клуба».

Интересно, как поступят футболисты после такого теплого общения?