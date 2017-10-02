Священный «Ибис» готовы принести в жертву собственные болельщики
«СЭ» — о невероятной истории «худшей команды в мире».
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ПОЧЕТНЫЙ ТИТУЛ
Футбольный клуб «Ибис» (основан в 1938 году) из бразильских низов — Лига Пернамбукано, седьмая по силе в Бразилии (из 27 бразильских лиг), второй дивизион — однажды, в конце 70-х-начале 80-х, принял важное решение. В
И «Ибис» начал путь к рекорду, решив стать «худшей командой мира». Уже в 70-х, выдав серию из 23 матчей без побед, бразильский клуб приблизился к своей мечте. Наконец, роковая отметка была пройдена 20 июля 1980-го — победа 1:0 над «Ферровиарио» стала последней перед долгой паузой, повисшей над «Ибисом». Важность этого матча неоценима.
Поражения стали визитной карточкой «Ибиса», его «вредной привычкой». Озир
ГЛАВНЫЙ БОМБАРДИР
Тот единственный мяч в победном матче с «Ферровиарио» забил главный бомбардир «Ибиса» по имени Мауро Шампунь. Не удивляйтесь его прозвищу — рядом со стадионом находится парикмахерская, которой он владеет и где сам же и работает. Но даже не это главное в его образе — Мауро знаменит в первую очередь тем, что за 10 лет, которые он провел в «Ибисе», он забил всего один мяч.
Еще большую знаменитость Мауро получил после того, как снялся в короткометражном фильме Леонардо Лимы и Пауло Энрике Фонтанелле. Когда он появлялся в кадре, то подходил к телефону, снимал трубку и говорил: «Парикмахер, футболист и просто человек, Мауро Шампунь, к вашим услугам!» Его легко спутать с Марадоной — и если не по голевому потенциалу, то по всенародной любви точно.
ПРИГЛАШЕНИЕ МОУРИНЬЮ
В декабре 2015 года, узнав о том, что Жозе Моуринью, недавно уволенный из «Челси», собирается провести несколько дней в Бразилии, «Ибис» решил не оставаться в стороне. Клуб выпустил официальное заявление, в котором приглашал португальского тренера на работу и раскрывал детали предполагаемого контракта. «Мы предлагаем Жозе Моуринью тренерскую должность в нашем клубе сроком на два года, правда, не можем гарантировать ему сохранение рабочего места в случае, если клуб одержит две победы подряд или завоюет
Доподлинно неизвестно, попало ли предложение в руки Моуринью, и как он на него отреагировал. Но воз — читай, «Ибис», и ныне там.
ЯРОСТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Этой осенью «Ибис» неожиданно устал проигрывать. Или соперники устали его побеждать — сложно разобраться. Так или иначе, на старте сезона команда впервые за 20 лет одержала три победы в трех играх, стала называть себя «непобедимой» и вообще оторвалась от корней. Реакция болельщиков не заставила себя долго ждать. Требования отставки директора, возвращения «старого доброго «Ибиса», пожелания поражений наводнили социальные сети, протестующие высыпали на городские улицы и площади.
Напряженная ситуация сохранялась вплоть до четвертой игры чемпионата — одержи в ней «Ибис» победу, побей собственный рекорд и все,
Хотя, учитывая последние успехи команды, недовольство болельщиков легко может вернуться. А там, глядишь, подоспеют и знатоки египетской мифологии. Ведь ибисы в Древнем Египте потому и были священными, что их там регулярно приносили в жертву…
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