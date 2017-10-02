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2 октября 2017, 23:40 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бензема готов сыграть с «Хетафе»

Нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился после травмы и готов к возвращению на поле, информирует Marca.

Нападающий Реала Карим <span class=error>Бензема</span> восстановился после травмы и готов к возвращению на поле. Увеличить
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Француз сможет принять участие в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Хетафе», который пройдет 14 октября, после международной паузы.

Отмечается, что Бензема уже был готов сыграть еще во встрече 7-го тура против «Эспаньола» (2:0), однако главный тренер команды Зинедин Зидан предпочел не рисковать игроком. Форвард также не примет участие в играх со сборную Франции, поэтому полностью сможет сосредоточиться на подготовке к игре с «Хетафе». Напомним, что травму бедра Бензема получил 9 сентября в матче чемпионата Испании с «Леванте» (1:1).

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