Бензема готов сыграть с «Хетафе»

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Француз сможет принять участие в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Хетафе», который пройдет 14 октября, после международной паузы.

Отмечается, что Бензема уже был готов сыграть еще во встрече 7-го тура против «Эспаньола» (2:0), однако главный тренер команды Зинедин Зидан предпочел не рисковать игроком. Форвард также не примет участие в играх со сборную Франции, поэтому полностью сможет сосредоточиться на подготовке к игре с «Хетафе». Напомним, что травму бедра Бензема получил 9 сентября в матче чемпионата Испании с «Леванте» (1:1).