Карло Анчелотти: Буду отдыхать 10 месяцев

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58-летний специалист оставил без комментариев сообщения о конфликте с лидерами мюнхенского клуба. Напомним, что Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года..

— Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд у меня нет, — цитирует Анчелотти Football Italia. — Причины увольнения? Лучше я промолчу.