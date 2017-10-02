Карло Анчелотти: Буду отдыхать 10 месяцев
Известный наставник Карло Анчелотти, недавно уволенный из «Баварии», сообщил, что будет отдыхать до конца сезона.
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58-летний специалист оставил без комментариев сообщения о конфликте с лидерами мюнхенского клуба. Напомним, что Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года..
— Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд у меня нет, — цитирует Анчелотти Football Italia. — Причины увольнения? Лучше я промолчу.
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