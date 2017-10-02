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2 октября 2017, 22:37 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Карло Анчелотти: Буду отдыхать 10 месяцев

Известный наставник Карло Анчелотти, недавно уволенный из «Баварии», сообщил, что будет отдыхать до конца сезона.

Известный наставник Карло Анчелотти недавно уволенный из Баварии сообщил что будет отдыхать до конца сезона. Увеличить
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58-летний специалист оставил без комментариев сообщения о конфликте с лидерами мюнхенского клуба. Напомним, что Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года..

— Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд у меня нет, — цитирует Анчелотти Football Italia. — Причины увольнения? Лучше я промолчу.

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