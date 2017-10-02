«Стыд» и «достоинство». «Барселона» бастует и думает об игре в новой лиге

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Пике — в сборной

После матча с «Лас Пальмасом» Жерар Пике заплакал на патриотичных словах про героический народ Каталонии и заявил, что готов отказаться от игры за сборную Испании, если тренер увидит в нем проблему.

Искренность оценили все, даже промадридское издание Marca на своей обложке написала два слова «Стыд» — о матче без зрителей — и «Достоинство» — о честном Пике.

Руководство сборной проблемы не увидело, и Пике приехал в команду, которая расположилась недалеко от Мадрида. Правда, через 20 минут после прибытия Пике опубликовал в твиттере видео, где полицейские на уезжающей машине стреляют в людей и цитату вице-премьера Испании: «Они действовали профессионально и согласно ситуации». Так защитник показал, что он готов выступать за сборную, но это не значит, что его позиция изменилась.

Болельщики, которые пришли посмотреть на тренировку сборной, Пике встретили не очень тепло: «Пике, проваливай» — пожалуй, самый вежливый из возгласов толпы. Один мужчина пришел с плакатом: «Я не хочу, чтобы ты ушел. Я хочу, чтобы тебя вышвырнули». По иронии плакат у него пыталась забрать все та же гражданская гвардия, которая вчера атаковала каталонцев.

«Барселона» бастует

В это время в Каталонии, где президент объявил, что уже начал разрабатывать план отделения региона, появлялись новые сведения об организации вчерашнего невероятного матча без зрителей. Например, стало известно, что Андрес Иньеста был в числе тех, кто хотел провести матч, Пике и Серджио Роберто выступали против. Лионель Месси ни к одной из группировок не примкнул. Президент клуба Жозеп Бартомеу общался с игроками и объяснял, что потеря шести очков может стоить чемпионства. И когда это произойдет, никто уже и не вспомнит, где именно эти очки «Барселона» потеряла.

В середине дня «Барселона» и «Жирона» присоединились ко всеобщей забастовке, которая пройдет в Каталонии во вторник, и отказались от тренировок и других мероприятий. Причем работать не будут не только главная команда, но и все — от любительских и детских до женских. «Эспаньол» от тренировок не отказался, но выразил уважение бастующим и отменил презентацию женской команды.

Президент клуба думает о новой лиге

«Барселона» устроила внеочередную встречу совета директоров, по итогам которой президент клуба сделал заявление. Для начала он подтвердил отставку вице-президента клуба Карлеса Виларруби и члена совета директоров Жорди Монеса. СМИ писали, что они не были согласны с решением проводить матч.

— Мы выражаем решительное осуждение оскорбительного и массового насилия, которое применяли, чтобы отобрать у граждан право выбора. То, что мы видели в нашей стране вчера, недопустимо. Мы хотели отменить игру, но Лига не разрешила. Я, посоветовавшись с капитаном и с тренером, решил играть при пустых трибунах в знак несогласия. В том, что безопасность будет обеспечена, сомнений не было. Мы как глобальная организация показали нашу приверженность и желание показать миру положение нашей страны. 174 страны увидели матч и задались вопросом: «Почему трибуны пустые?». Такое влияние мог оказать только большой клуб.

Но больше всего каждый в мире хотел услышать ответ на вопрос: «Где «Барселона» будет играть?

— В случае независимости Совет будет решать, что с этим делать, — расплывчато ответил президент «Барселоны», но показал, что руководство думает и об этом.