«Стыд» и «достоинство». «Барселона» бастует и думает об игре в новой лиге
«Барселона» сыграла с «Лас Пальмасом» самый странный матч в истории — огромный «Камп Ноу» был пуст. Но после игры жизнь не стала прежней.
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Видимо, что-то случилось...
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Пике — в сборной
После матча с «Лас Пальмасом» Жерар Пике заплакал на патриотичных словах про героический народ Каталонии и заявил, что готов отказаться от игры за сборную Испании, если тренер увидит в нем проблему.
Искренность оценили все, даже промадридское издание Marca на своей обложке написала два слова «Стыд» — о матче без зрителей — и «Достоинство» — о честном Пике.
Руководство сборной проблемы не увидело, и Пике приехал в команду, которая расположилась недалеко от Мадрида. Правда, через 20 минут после прибытия Пике опубликовал в твиттере видео, где полицейские на уезжающей машине стреляют в людей и цитату
Болельщики, которые пришли посмотреть на тренировку сборной, Пике встретили не очень тепло: «Пике, проваливай» — пожалуй, самый вежливый из возгласов толпы. Один мужчина пришел с плакатом: «Я не хочу, чтобы ты ушел. Я хочу, чтобы тебя вышвырнули». По иронии плакат у него пыталась забрать все та же гражданская гвардия, которая вчера атаковала каталонцев.
«Барселона» бастует
В это время в Каталонии, где президент объявил, что уже начал разрабатывать план отделения региона, появлялись новые сведения об организации вчерашнего невероятного матча без зрителей. Например, стало известно, что Андрес Иньеста был в числе тех, кто хотел провести матч, Пике и Серджио Роберто выступали против. Лионель Месси ни к одной из группировок не примкнул. Президент клуба Жозеп Бартомеу общался с игроками и объяснял, что потеря шести очков может стоить чемпионства. И когда это произойдет, никто уже и не вспомнит, где именно эти очки «Барселона» потеряла.
В середине дня «Барселона» и «Жирона» присоединились ко всеобщей забастовке, которая пройдет в Каталонии во вторник, и отказались от тренировок и других мероприятий. Причем работать не будут не только главная команда, но и все — от любительских и детских до женских. «Эспаньол» от тренировок не отказался, но выразил уважение бастующим и отменил презентацию женской команды.
Президент клуба думает о новой лиге
«Барселона» устроила внеочередную встречу совета директоров, по итогам которой президент клуба сделал заявление. Для начала он подтвердил отставку
— Мы выражаем решительное осуждение оскорбительного и массового насилия, которое применяли, чтобы отобрать у граждан право выбора. То, что мы видели в нашей стране вчера, недопустимо. Мы хотели отменить игру, но Лига не разрешила. Я, посоветовавшись с капитаном и с тренером, решил играть при пустых трибунах в знак несогласия. В том, что безопасность будет обеспечена, сомнений не было. Мы как глобальная организация показали нашу приверженность и желание показать миру положение нашей страны. 174 страны увидели матч и задались вопросом: «Почему трибуны пустые?». Такое влияние мог оказать только большой клуб.
Но больше всего каждый в мире хотел услышать ответ на вопрос: «Где «Барселона» будет играть?
— В случае независимости Совет будет решать, что с этим делать, — расплывчато ответил президент «Барселоны», но показал, что руководство думает и об этом.
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