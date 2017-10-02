«Клуб и болельщики решат, в какой лиге играть «Барселоне»

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О ПОДДЕРЖКЕ РЕФЕРЕНДУМА

— Вы знаете, что собрание совета директоров было назначено на вторник, но, в связи с беспрецедентной ситуацией, в которой оказалась страна и клуб, мы приняли решение провести его сегодня. В последние годы мы присоединились к национальному пакту о референдуме и праве на самоопределение и полностью поддерживали свободу выражения своего мнения среди наших болельщиков. И мы будем продолжать действовать в интересах защиты свободы слова людей.

ОБ ИГРЕ ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ

— Вчера мы выразили решительное неприятие и осуждение оскорбительного и жестокого насилия, которое было направлено на подавление законного права голоса миллионов человек. Мы должны были принять какое-то решение, и мы это сделали. Прекрасно понимаю, что многие болельщики и поклонники ждали, что мы отменим игру, но нам не удалось договориться с ла лигой, чтобы она приняла наше предложение. Это было наше главное желание, но мы не смогли его выполнить. В итоге, обсудив ситуацию со всеми ответственными людьми в «Барселоне», поговорив с Эрнесто Вальверде и Андресом Иньестой, я решил, что матч пройдет при пустых трибунах — в качестве демонстрации неприятия происходящего в Каталонии. Это был тяжелый день для всех, со всех сторон мы чувствовали сильное давление. Разумеется, правильнее было бы провести матч 30 сентября, в субботу.

О БЕЗОПАСНОСТИ

— Не было никаких оснований отменять матч по вопросам безопасности. Нам хотелось сделать что-то, чтобы осудить нарушение свобод и прав, которое произошло вчера. Арбитру я сказал, что матч пройдет при пустых трибунах, потому что есть вероятность провокаций со стороны групп болельщиков, о которых они сообщили сами.

ОБ ОТНОШЕНИИ К ВОСКРЕСНЫМ СОБЫТИЯМ

— То, что мы увидели вчера в нашей стране — неприемлемо. Каталонцы заслужили право быть услышанными. Как глобальная организация, с нашей стороны мы добавили обязательство объяснить и обратить внимание мирового сообщества на ситуацию в нашей стране. Хотим выразить солидарность со всеми жертвами вчерашних столкновений с полицией и военными.

О ПИКЕ И СБОРНОЙ

— Пике хотел играть за сборную, и тренер вызвал его в расположение национальной команды. Ему нравится побеждать и вносить свой вклад в победу. Больше мне нечего добавить — это исключительно спортивный вопрос.

ОБ ОТСТАВКЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

— Я принял отставки Карлеса Виларруби и Жорди Монеса. Отношусь к ним с большим уважением и благодарю их за работу в течение всех этих лет. Хочу заверить, что в совете директоров есть единство, силы и энергия, чтобы продолжить дело, начатое в 2010 году.

О ВЫСТУПЛЕНИИ В ДРУГОМ ЧЕМПИОНАТЕ

— В случае независимости Каталонии клуб и его болельщики должны будут решить, в какой лиге играть «Барселоне».