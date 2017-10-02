«Клуб и болельщики решат, в какой лиге играть «Барселоне»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу на
пресс-конференции после экстренного заседания совета директоров пояснил позицию клуба относительно референдума о независимости Каталонии.
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О ПОДДЕРЖКЕ РЕФЕРЕНДУМА
— Вы знаете, что собрание совета директоров было назначено на вторник, но, в связи с беспрецедентной ситуацией, в которой оказалась страна и клуб, мы приняли решение провести его сегодня. В последние годы мы присоединились к национальному пакту о референдуме и праве на самоопределение и полностью поддерживали свободу выражения своего мнения среди наших болельщиков. И мы будем продолжать действовать в интересах защиты свободы слова людей.
ОБ ИГРЕ ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ
— Вчера мы выразили решительное неприятие и осуждение оскорбительного и жестокого насилия, которое было направлено на подавление законного права голоса миллионов человек. Мы должны были принять
О БЕЗОПАСНОСТИ
— Не было никаких оснований отменять матч по вопросам безопасности. Нам хотелось сделать
ОБ ОТНОШЕНИИ К ВОСКРЕСНЫМ СОБЫТИЯМ
— То, что мы увидели вчера в нашей стране — неприемлемо. Каталонцы заслужили право быть услышанными. Как глобальная организация, с нашей стороны мы добавили обязательство объяснить и обратить внимание мирового сообщества на ситуацию в нашей стране. Хотим выразить солидарность со всеми жертвами вчерашних столкновений с полицией и военными.
О ПИКЕ И СБОРНОЙ
— Пике хотел играть за сборную, и тренер вызвал его в расположение национальной команды. Ему нравится побеждать и вносить свой вклад в победу. Больше мне нечего добавить — это исключительно спортивный вопрос.
ОБ ОТСТАВКЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
— Я принял отставки Карлеса Виларруби и Жорди Монеса. Отношусь к ним с большим уважением и благодарю их за работу в течение всех этих лет. Хочу заверить, что в совете директоров есть единство, силы и энергия, чтобы продолжить дело, начатое в 2010 году.
О ВЫСТУПЛЕНИИ В ДРУГОМ ЧЕМПИОНАТЕ
— В случае независимости Каталонии клуб и его болельщики должны будут решить, в какой лиге играть «Барселоне».
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