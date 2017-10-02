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2 октября 2017, 22:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мората пропустит как минимум месяц из-за травмы

Нападающий «Челси» Альваро Мората пропустит как минимум месяц из-за травмы, полученной в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:1), сообщает The Telegraph.

Нападающий <span class=error>Челси</span> <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> пропустит как минимум месяц <nobr>из-за </nobr>травмы полученной в матче 7-го тура чемпионата Англии против Манчестер Сити (0:1). Увеличить
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Игроку диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

Ранее главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщал, что у Мораты мышечные проблемы, из-за которых ему понадобится около недели отдыха. Игрок пропустит последние матчи сборной Испании в отборочном турнире чемпионата мира-2018, а также игры Лиги чемпионов с «Ромой».

Отметим, в этом сезоне форвард 9 матчей за «Челси», в которых забил 7 мячей.

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