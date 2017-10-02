Мората пропустит как минимум месяц из-за травмы

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Игроку диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

Ранее главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщал, что у Мораты мышечные проблемы, из-за которых ему понадобится около недели отдыха. Игрок пропустит последние матчи сборной Испании в отборочном турнире чемпионата мира-2018, а также игры Лиги чемпионов с «Ромой».

Отметим, в этом сезоне форвард 9 матчей за «Челси», в которых забил 7 мячей.