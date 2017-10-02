Мората пропустит как минимум месяц из-за травмы
Нападающий «Челси» Альваро Мората пропустит как минимум месяц
из-за травмы, полученной в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:1), сообщает The Telegraph.
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Видимо, что-то случилось...
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Игроку диагностировано повреждение задней поверхности бедра.
Ранее главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщал, что у Мораты мышечные проблемы,
Отметим, в этом сезоне форвард 9 матчей за «Челси», в которых забил 7 мячей.
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