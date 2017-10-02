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2 октября 2017, 21:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нападающий «Торино» Белотти пропустит 4 недели из-за травмы колена

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти повредил медиальные связки в правом колене и пропустит около четырёх недель, информирует пресс-служба туринского клуба.

Нападающий <span class=error>Торино</span> и сборной Италии <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Белотти</span> повредил медиальные связки в правом колене и пропустит около четырёх недель информирует <nobr>пресс-служба</nobr> туринского клуба. Увеличить
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Белотти вывихнул правое колено во время домашнего матча седьмого тура Серии А с «Вероной» (2:2).

«Обследования подтвердили повреждение I/II степени в коллатеральной связке и медиальной капсуле правого колена. Игрока ждёт консервативное лечение, в настоящее время срок лечения оценивается в четыре недели», — говорится в заявлении клуба.

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