Нападающий «Торино» Белотти пропустит 4 недели из-за травмы колена

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Белотти вывихнул правое колено во время домашнего матча седьмого тура Серии А с «Вероной» (2:2).



«Обследования подтвердили повреждение I/II степени в коллатеральной связке и медиальной капсуле правого колена. Игрока ждёт консервативное лечение, в настоящее время срок лечения оценивается в четыре недели», — говорится в заявлении клуба.