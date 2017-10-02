Нападающий «Торино» Белотти пропустит 4 недели из-за травмы колена
Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти повредил медиальные связки в правом колене и пропустит около четырёх недель, информирует
пресс-служба туринского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Белотти вывихнул правое колено во время домашнего матча седьмого тура Серии А с «Вероной» (2:2).
«Обследования подтвердили повреждение I/II степени в коллатеральной связке и медиальной капсуле правого колена. Игрока ждёт консервативное лечение, в настоящее время срок лечения оценивается в четыре недели», — говорится в заявлении клуба.
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