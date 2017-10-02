Слуцкий впервые признан тренером недели в Чемпионшипе

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«Халл» в минувшие выходные на своём поле со счётом 6:1 разгромил «Бирмингем Сити».

В команду недели Чемпионшипа вошёл полузащитник «Халла» Камил Гросицки. В матче с «Бирмингемом» польский футболист отличился одним голом и одной результативной передачей.

После 11 туров Чемпионшипа «Халл» набрал 12 очков и располагается на 17-й позиции в турнирной таблице.