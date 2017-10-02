Президент «Реала» Перес вернулся к идее создать женскую футбольную команду
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб планирует создать женскую команду.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Для начала мы хотим создать женский футбольный отдел, чтобы команда могла тренироваться. Мы не собираемся создавать команду с иностранными игроками, но команда должна появиться, пусть даже и любительская», — приводит слова Переса
Добавим, что о намерении Переса создать женскую команду уже сообщалось летом 2016 года, но тогда это ни к чему не привело.
Главный конкурент «Реала» в мужском футболе «Барселона» имеет одноименную женскую команду с 1988 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter