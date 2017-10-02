Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31197956/
2 октября 2017, 21:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Реала» Перес вернулся к идее создать женскую футбольную команду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб планирует создать женскую команду.

Президент мадридского Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Перес</span> сообщил что клуб планирует создать женскую команду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Для начала мы хотим создать женский футбольный отдел, чтобы команда могла тренироваться. Мы не собираемся создавать команду с иностранными игроками, но команда должна появиться, пусть даже и любительская», — приводит слова Переса интернет-портал Marca.

Добавим, что о намерении Переса создать женскую команду уже сообщалось летом 2016 года, но тогда это ни к чему не привело.

Главный конкурент «Реала» в мужском футболе «Барселона» имеет одноименную женскую команду с 1988 года.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я