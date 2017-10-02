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2 октября 2017, 19:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Врач Ибрагимовича: Хочу, чтобы Златан лечился как можно дольше

Фредди Фу, врач нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, отметил, что игроку не стоит форсировать восстановление от травмы.

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По его словам, швед должен полностью вылечиться, чтобы вернуться на поле.

— Футбол является контактным видом спорта, поэтому я хочу, чтобы он восстанавливася как можно дольше, — приводит SkySports слова Ибрагимовича. — Он должен вернуться полностью готовым. Было много случаев, когда игрок возвращался преждевременно с плохими последствиями. Ему еще нужно время.

Напомним, Ибрагимович получил травму колена в апреле в матче Лиги Европы против «Андерлехта». Несмотря на это, «Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт со шведом на один год. Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью ранее говорил, что рассчитывает на форварда во второй половине сезона.

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