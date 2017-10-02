Месси не участвовал в обсуждении проведения игры «Барселоны» в день референдума
Решение не переносить домашнюю игру седьмого тура Примеры с «Лас-Пальмасом» в день референдума в Каталонии принималось большинством голосов футболистов «Барселоны», утверждает Marca.
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Матч, который прошёл без зрителей по решению руководства «Барселоны», завершился победой каталонцев со счётом 3:0. Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела перенести игру в связи с проходящим в Каталонии референдумом о независимости, однако руководство лиги в этой просьбе отказало.
Перед игрой в раздевалке «Камп Ноу» состоялось совещание игроков и руководства «Барселоны». Президент Хосеп Мария Бартомеу встретился с игроками и заявил: «Если мы не будем играть, нас лишат шести очков. Если мы упустим чемпионство
По данным издания, большинство игроков «Барселоны» проголосовали за проведение матча. Против высказались полузащитник Серхи Роберто и защитник Херард Пике, который после игры заявил, что готов покинуть сборную Испании по футболу до 2018 года в случае необходимости. Форвард Лионель Месси молчал и участие в обсуждении не принимал. Главный тренер Эрнесто Вальверде присоединился к встрече позже.
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