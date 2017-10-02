Месси не участвовал в обсуждении проведения игры «Барселоны» в день референдума

Матч, который прошёл без зрителей по решению руководства «Барселоны», завершился победой каталонцев со счётом 3:0. Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела перенести игру в связи с проходящим в Каталонии референдумом о независимости, однако руководство лиги в этой просьбе отказало.

Перед игрой в раздевалке «Камп Ноу» состоялось совещание игроков и руководства «Барселоны». Президент Хосеп Мария Бартомеу встретился с игроками и заявил: «Если мы не будем играть, нас лишат шести очков. Если мы упустим чемпионство из-за этих шести очков, никто не вспомнит про матч. Все запомнят лишь то, что мы не стали чемпионами».



По данным издания, большинство игроков «Барселоны» проголосовали за проведение матча. Против высказались полузащитник Серхи Роберто и защитник Херард Пике, который после игры заявил, что готов покинуть сборную Испании по футболу до 2018 года в случае необходимости. Форвард Лионель Месси молчал и участие в обсуждении не принимал. Главный тренер Эрнесто Вальверде присоединился к встрече позже.