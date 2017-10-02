Фанаты польской «Легии» напали на футболистов команды после поражения от «Леха»

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Встреча 11-го тура чемпионата Польши, прошедшая в воскресенье в Познани, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Леха». Это поражение стало для «легионеров» вторым подряд и третьим в последних четырех матчах.

Как отмечается, после окончания встречи с «Лехом», который является главным принципиальным соперником «Легии», когда игроки и тренеры варшавской команды гостей садились в автобус, к ним прорвалась группа фанатов. Болельщики вступили с игроками и персоналом в устную перепалку, которая переросла в стычку. Ссора и драка футболистов с болельщиками продолжалась около восьми минут.

«Клуб осознает сильные эмоции, которые вызвали неудачные результаты команды, но однозначно осуждает выражение этих эмоций подобным способом, который сильно отличается от принятых норм. Основным принципом “Легии” должно быть взаимоуважение, даже в сложных и конфликтных ситуациях клуб не потерпит перехода этих границ. Основываясь на извлеченных уроках, “Легия” будет принимать все возможные меры для обеспечения полной безопасности всех игроков и персонала», — говорится в заявлении клуба.