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2 октября 2017, 17:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Рибери получил разрыв связок колена, но операция не потребуется

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил разрыв связок правого колена, информирует пресс-служба клуба.

Полузащитник Баварии Франк <span class=error>Рибери</span> получил разрыв связок правого колена информирует <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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Такой диагноз был поставлен по итогам медицинского обследования. Однако отмечается, что операция не потребуется. Ближайшие несколько недель французу предстоит консервативное лечение.

Рибери получил травму в матче 7-го тура чемпионата Германии против «Герты» (2:2). Ранее сообщалось, что он может пропустить до трех месяцев. Французский хавбек повредил колено на 62-й минуте встречи с берлинцами и был вынужден покинуть поле при помощи врачей.

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