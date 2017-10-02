Рибери получил разрыв связок колена, но операция не потребуется
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил разрыв связок правого колена, информирует
пресс-служба клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Такой диагноз был поставлен по итогам медицинского обследования. Однако отмечается, что операция не потребуется. Ближайшие несколько недель французу предстоит консервативное лечение.
Рибери получил травму в матче 7-го тура чемпионата Германии против «Герты» (2:2). Ранее сообщалось, что он может пропустить до трех месяцев. Французский хавбек повредил колено на 62-й минуте встречи с берлинцами и был вынужден покинуть поле при помощи врачей.
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