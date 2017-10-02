У экс-защитника «Арсенала» СПИД. Есть ли надежда?
Финалист Лиги чемпионов и обладатель Кубка Англии Эммануэль Эбуэ сдал положительный тест на
ВИЧ-инфекцию. Разбираемся, насколько все плохо.
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Видимо, что-то случилось...
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ЧЕМ ЭБУЭ ЗАНИМАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ГОД
Эммануэлю Эбуэ уже 34. С весны 2016-го он отбывал годичную дисквалификацию за то, что не погасил долги (порядка миллиона евро) перед своим бывшим агентом Себастьеном Бойсю. ФИФА наложила наказание на ивуарийца в конце марта прошлого года, хотя только 9-го числа он подписал контракт с «Сандерлендом». Разумеется, английский клуб тут же расторг контракт с африканцем. Целый год Эбуэ было запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, поэтому он решил вложиться в бизнес. Вместе со знакомыми ивуариец создал приложение для мобильных устройств, отбирающее для пользователей самые популярные и важные новости. Правда, стартап пока не приносит выгоды хозяевам — скачиваний очень мало.
ГДЕ ОН СЕЙЧАС
Весной дисквалификация Эбуэ закончилась, но солидным клубам финалист Лиги чемпионов-2006 все равно оказался не нужен. Даже в летнее трансферное окно свободного агента никто не взял. Все усложняло и то, что с Эбуэ по понятным причинам не хотел работать никто из агентов. Но один все же согласился: некто Текин Беринчи, агент из частично признанной Турецкой республики Северного Кипра в сентябре нашел для своего клиента новый клуб в этой стране. Действующий обладатель Кубка республики «Тюрк Оджи» подписал контракт с Эбуэ.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Хоть это и клуб из страны, которая не входит в ФИФА, но даже в «Тюрк Оджи» нужно пройти медобследование. Руководство поспешило — подпись под соглашением Эбуэ поставил до того, как стали известны все результаты медосмотра. 2 октября турецкие СМИ распространили страшную новость: у
ЧТО СКАЗАЛ АГЕНТ
Сам Эбуэ от комментариев отказывается, но Беринчи уже написал в социальных сетях, что «у футболиста возникли некоторые медицинские проблемы». Позже в интервью Goal.com агент сказал, что диагноз ставить пока рано. «У Эбуэ аномальные показатели крови, но сообщения турецких СМИ о том, что Эбуэ болен ВИЧ, неверны. 2 октября вечером мы отправимся в Англию, где Эммануэль еще раз пройдет медобследование. Только после этого можно будет говорить о
БЫЛИ ЛИ У ЭБУЭ ПРОБЛЕМЫ РАНЬШЕ
Конкретно с ВИЧ нет, но он впадал в депрессию и даже задумывался о суициде. «Сейчас самый тяжелый период в моей карьере, — признавался прошлой зимой Эбуэ в интервью The Telegraph. — Бывают дни, когда я вообще не выхожу из спальни. Сижу там в одиночестве, закрываю дверь и просто думаю. Однажды я хотел покончить с собой. Моя семья делает меня сильнее — если бы не близкие, я бы не просто думал о суициде — меня бы уже не было».
КТО ИЗ ФУТБОЛИСТОВ СТРАДАЛ ОТ ВИЧ
К сожалению, нередки случаи, когда африканские футболисты заражаются
ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА
Существуют примеры и тех футболистов, которые даже после постановки диагноза, продолжали заниматься любимым делом. Например, камерунец Жоб Комоль, у которого в 2000 году был обнаружен СПИД. Африканцу тогда было всего 19 лет, он играл за молодежную команду голландского «Витесса» и уже привлекался к тренировкам с главной командой, но в тот момент был вынужден приостановить карьеру. Королевский футбольный союз Нидерландов отозвал лицензию Комоля, а голландские клубы устроили массовые обследования своих футболистов на предмет
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