У экс-защитника «Арсенала» СПИД. Есть ли надежда?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧЕМ ЭБУЭ ЗАНИМАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Эммануэлю Эбуэ уже 34. С весны 2016-го он отбывал годичную дисквалификацию за то, что не погасил долги (порядка миллиона евро) перед своим бывшим агентом Себастьеном Бойсю. ФИФА наложила наказание на ивуарийца в конце марта прошлого года, хотя только 9-го числа он подписал контракт с «Сандерлендом». Разумеется, английский клуб тут же расторг контракт с африканцем. Целый год Эбуэ было запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, поэтому он решил вложиться в бизнес. Вместе со знакомыми ивуариец создал приложение для мобильных устройств, отбирающее для пользователей самые популярные и важные новости. Правда, стартап пока не приносит выгоды хозяевам — скачиваний очень мало.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">former Gunners and GS Emmanuel Eboue signed to Türk Ocağı Limasol <a href="https://t.co/isB2WUNpfK">pic.twitter.com/isB2WUNpfK</a></p>— Tekin Birinci (@tekinbirinci) <a href="https://twitter.com/tekinbirinci/status/913724485722918912?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГДЕ ОН СЕЙЧАС

Весной дисквалификация Эбуэ закончилась, но солидным клубам финалист Лиги чемпионов-2006 все равно оказался не нужен. Даже в летнее трансферное окно свободного агента никто не взял. Все усложняло и то, что с Эбуэ по понятным причинам не хотел работать никто из агентов. Но один все же согласился: некто Текин Беринчи, агент из частично признанной Турецкой республики Северного Кипра в сентябре нашел для своего клиента новый клуб в этой стране. Действующий обладатель Кубка республики «Тюрк Оджи» подписал контракт с Эбуэ.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Хоть это и клуб из страны, которая не входит в ФИФА, но даже в «Тюрк Оджи» нужно пройти медобследование. Руководство поспешило — подпись под соглашением Эбуэ поставил до того, как стали известны все результаты медосмотра. 2 октября турецкие СМИ распространили страшную новость: у экс-защитника «Арсенала» диагностирован ВИЧ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">Türk Ocağı Limassol'e transfer olmak için KKTC'de sağlık kontrolünden geçen Emmanuel Eboue'nin kanında HIV virüsü tespit edildi. (<a href="https://twitter.com/cnnturk?ref_src=twsrc%5Etfw">@cnnturk</a>) <a href="https://t.co/ulvteY2ztI">pic.twitter.com/ulvteY2ztI</a></p>— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) <a href="https://twitter.com/GoalTurkiye/status/914760625758330880?ref_src=twsrc%5Etfw">2 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧТО СКАЗАЛ АГЕНТ

Сам Эбуэ от комментариев отказывается, но Беринчи уже написал в социальных сетях, что «у футболиста возникли некоторые медицинские проблемы». Позже в интервью Goal.com агент сказал, что диагноз ставить пока рано. «У Эбуэ аномальные показатели крови, но сообщения турецких СМИ о том, что Эбуэ болен ВИЧ, неверны. 2 октября вечером мы отправимся в Англию, где Эммануэль еще раз пройдет медобследование. Только после этого можно будет говорить о чем-то окончательно».

БЫЛИ ЛИ У ЭБУЭ ПРОБЛЕМЫ РАНЬШЕ

Конкретно с ВИЧ нет, но он впадал в депрессию и даже задумывался о суициде. «Сейчас самый тяжелый период в моей карьере, — признавался прошлой зимой Эбуэ в интервью The Telegraph. — Бывают дни, когда я вообще не выхожу из спальни. Сижу там в одиночестве, закрываю дверь и просто думаю. Однажды я хотел покончить с собой. Моя семья делает меня сильнее — если бы не близкие, я бы не просто думал о суициде — меня бы уже не было».

КТО ИЗ ФУТБОЛИСТОВ СТРАДАЛ ОТ ВИЧ

К сожалению, нередки случаи, когда африканские футболисты заражаются ВИЧ-инфекцией. Одним из таких был некогда полузащитник «Локомотива» Джейкоб Лекхето. Двукратный чемпион России, по неподтвержденным данным, умер от СПИД в 2008-м в возрасте 34 лет. Еще одна жертва болезни — экс-защитник «Шахтера» и сборной Сенегала Ассем Ндиай. Ему было 33 на момент смерти в том же году.

ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА