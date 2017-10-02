Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31195908/
2 октября 2017, 17:06 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

У экс-защитника «Арсенала» СПИД. Есть ли надежда?

Финалист Лиги чемпионов и обладатель Кубка Англии Эммануэль Эбуэ сдал положительный тест на ВИЧ-инфекцию. Разбираемся, насколько все плохо.

Эммануэль ЭБУЭ Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧЕМ ЭБУЭ ЗАНИМАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Эммануэлю Эбуэ уже 34. С весны 2016-го он отбывал годичную дисквалификацию за то, что не погасил долги (порядка миллиона евро) перед своим бывшим агентом Себастьеном Бойсю. ФИФА наложила наказание на ивуарийца в конце марта прошлого года, хотя только 9-го числа он подписал контракт с «Сандерлендом». Разумеется, английский клуб тут же расторг контракт с африканцем. Целый год Эбуэ было запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, поэтому он решил вложиться в бизнес. Вместе со знакомыми ивуариец создал приложение для мобильных устройств, отбирающее для пользователей самые популярные и важные новости. Правда, стартап пока не приносит выгоды хозяевам — скачиваний очень мало.

ГДЕ ОН СЕЙЧАС

Весной дисквалификация Эбуэ закончилась, но солидным клубам финалист Лиги чемпионов-2006 все равно оказался не нужен. Даже в летнее трансферное окно свободного агента никто не взял. Все усложняло и то, что с Эбуэ по понятным причинам не хотел работать никто из агентов. Но один все же согласился: некто Текин Беринчи, агент из частично признанной Турецкой республики Северного Кипра в сентябре нашел для своего клиента новый клуб в этой стране. Действующий обладатель Кубка республики «Тюрк Оджи» подписал контракт с Эбуэ.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Хоть это и клуб из страны, которая не входит в ФИФА, но даже в «Тюрк Оджи» нужно пройти медобследование. Руководство поспешило — подпись под соглашением Эбуэ поставил до того, как стали известны все результаты медосмотра. 2 октября турецкие СМИ распространили страшную новость: у экс-защитника «Арсенала» диагностирован ВИЧ.

ЧТО СКАЗАЛ АГЕНТ

Сам Эбуэ от комментариев отказывается, но Беринчи уже написал в социальных сетях, что «у футболиста возникли некоторые медицинские проблемы». Позже в интервью Goal.com агент сказал, что диагноз ставить пока рано. «У Эбуэ аномальные показатели крови, но сообщения турецких СМИ о том, что Эбуэ болен ВИЧ, неверны. 2 октября вечером мы отправимся в Англию, где Эммануэль еще раз пройдет медобследование. Только после этого можно будет говорить о чем-то окончательно».

БЫЛИ ЛИ У ЭБУЭ ПРОБЛЕМЫ РАНЬШЕ

Конкретно с ВИЧ нет, но он впадал в депрессию и даже задумывался о суициде. «Сейчас самый тяжелый период в моей карьере, — признавался прошлой зимой Эбуэ в интервью The Telegraph. — Бывают дни, когда я вообще не выхожу из спальни. Сижу там в одиночестве, закрываю дверь и просто думаю. Однажды я хотел покончить с собой. Моя семья делает меня сильнее — если бы не близкие, я бы не просто думал о суициде — меня бы уже не было».

Джейкоб ЛЕКХЕТО.
© Спорт-Экспресс

КТО ИЗ ФУТБОЛИСТОВ СТРАДАЛ ОТ ВИЧ

К сожалению, нередки случаи, когда африканские футболисты заражаются ВИЧ-инфекцией. Одним из таких был некогда полузащитник «Локомотива» Джейкоб Лекхето. Двукратный чемпион России, по неподтвержденным данным, умер от СПИД в 2008-м в возрасте 34 лет. Еще одна жертва болезни — экс-защитник «Шахтера» и сборной Сенегала Ассем Ндиай. Ему было 33 на момент смерти в том же году.

ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА

Существуют примеры и тех футболистов, которые даже после постановки диагноза, продолжали заниматься любимым делом. Например, камерунец Жоб Комоль, у которого в 2000 году был обнаружен СПИД. Африканцу тогда было всего 19 лет, он играл за молодежную команду голландского «Витесса» и уже привлекался к тренировкам с главной командой, но в тот момент был вынужден приостановить карьеру. Королевский футбольный союз Нидерландов отозвал лицензию Комоля, а голландские клубы устроили массовые обследования своих футболистов на предмет ВИЧ-инфекции. Многие сомневались в этом, но в 2005 году Жоб все-таки возобновил карьеру — правда, не в «Витессе», а в любительском клубе «Де Батавен». Тем не менее, для Комоля это все равно большая победа, ведь нередко футболисты вынуждены уходить из спорта из-за ВИЧ. Сейчас камерунец выступает в любительской голландской лиге за «Дирен».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Венгер: Если «Барселона» захочет вступить в АПЛ, это усложнит положение для всех

Венгер: Если «Барселона» захочет вступить в АПЛ, это усложнит положение для всех

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о том, что «Барселона» может выйти из состава Ла Лиги и присоединиться к английской Премьер-лиге. Такие разговоры появились в связи с напряжённой политической ситуацией, которая разворачивается в Каталонии.
Еще 7 новостей  Все новости
01 октября

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России

Самедов потерял сознание во время матча

Конор Макгрегор согласен приехать в Россию