Виллаш-Боаш снова плачет. Теперь в Китае
Футбольная ассоциация Поднебесной в субботу в очередной раз наказала главного тренера «Шанхая Шанган». Теперь португалец отстранен до конца чемпионата. Рассказываем, что случилось с
экс-наставником «Зенита», и как в Китае реагируют на его поведение.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПО ПРИМЕРУ ОСКАРА
Очередная, третья по счету дисквалификация Андре
Главный тренер шанхайцев заработал самое серьезное наказание меньше чем за год работы в Поднебесной. Его отстранили на восемь (!) матчей и оштрафовали на 40 тысяч юаней (почти на шесть тысяч долларов). Фактически Анде повторил «подвиг» своего игрока — Оскара, в июне получившего такое же наказание.
Что же натворил
Арбитр Ши Чжэньлу действительно ошибся и не назначил пенальти в пользу «Шанхая Шанган» в его матче с командой «Бэйцзин Гоань». В итоге, кстати, выигранного шанхайцами 1:0. Но 39-й летний португалец
Китайские футбольные чиновники отреагировали: «Главный тренер “Шанхая Шанган”
Тренер наживает себе врагов на ровном месте. В Китае не стоит себя так вести. Не знаю, как часто
КОНТРАКТ
Пока же
Португалец пришел в «Шанхай Шанган» в конце прошлого года, сменив
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ДРУГИЕ НАКАЗАНИЯ
Португальца наказывают не впервые. В конце июня тренер вместе с Халком получил двухматчевую дисквалификацию за публичную поддержку полузащитника «Шанхая» Оскара. Бразилец в одном из матчей со всей дури ударил по мячу и угодил им в соперника, спровоцировав массовую драку. За это его отстранили на восемь игр.
За, казалось бы, безобидное проявление недовольства — на два матча на трибуну. За публичное несогласие. Позиция чиновников проста: недовольны — пишите апелляцию. А неэтичное поведение неприемлемо и сурово карается.
Европейцы, наверное, крутили пальцем у виска. Но в Китае свои «миньцзу сигуань» — «народные традиции, привычки». Этими «сигуанями» китайцы в свое время объясняли мне любое непривычное для русского явление. «Так принято» — и точка.
Вслед за тренером нарвались на наказание и два ключевых игрока «Шанхая» — Халк и Ву Лэй. Они прошлись вдоль поля в майках с надписью, свидетельствовавшей о поддержке Оскара. И, как и
Интересно, ZERO RED CARDS!!! Вопрос, как вы понимаете, риторический.
Летом 2017-го португалец еще раз отправился на два матча на трибуну — за недовольство судьями.
ЗАГОВОР
А несколько дней назад
«Шанхай Шанган» с приключениями добирался на стадион. Несколько раз путь автобусу преграждали попавшие в аварию автомобили.
Азиатская конфедерация пока ограничилась штрафом. Но предупредила: повторные неэтичные высказывания повлекут за собой более жесткое наказание.
НЕУТОМИМЫЙ ЯБЕДА
Если вы думаете, что
«Некоторые решения арбитра можно назвать неоднозначными, непонятны причины, по которым они были приняты. Но матчи такого уровня непросто судить. Правда, думаю, из трех команд, которые были на поле, команда арбитров могла бы прибавить больше остальных».
«Матч получился не таким, каким мы ожидали. Мы выходили играть против 11 футболистов, а по факту играли против 14 человек. Был назначен арбитр, который пропустил
«Картинка с этой игры может обойти весь мир. Все увидят поле, на котором вынужден был играть “Зенит”. Это катастрофа для российской премьер-лиги».
«Конечно, было сложно играть с таким судейством. Но это вещь, к которой мы уже привыкли. Сегодня была ошибка, когда нам забивали первый гол. Похожая ситуация — спорное судейское решение — была в матче с ЦСКА в эпизоде с Витселем».
«У резервного арбитра была возможность подать мяч футболисту, который должен был вводить его из аута, и быстро продолжить игру. Мяч лежал прямо перед ним, но он этого
«Представьте ситуацию, что УЕФА изменит правила за неделю до того, как сборная России поедет на Euro во Францию. Вы можете себе такое представить? Это скандал. А тут чемпионат Мутко, Мутко руководит. Правила были полностью изменены определенными людьми или организацией, которая решила, что может менять правила за неделю до начала чемпионата. Так вот, представьте, что УЕФА поменяет правила Euro-2016 за неделю до начала турнира».
Это только малая часть высказываний Андре. На восемь матчей его, если не ошибаюсь, не отстраняли. Максимум — на шесть.
АХМЕДОВ
В отсутствие дисквалифицированного Оскара в середине лета намного больше игрового времени получил Одил Ахмедов. Заиграл и… тоже пустился в рассуждения об уровне судейства. В интервью одному из наших коллег.
— В Китае судьи слабенькие… Почти в каждом матче против нас принимают
В Китае не только арбитры знают иностранные языки. И не только английский. Слова Ахмедова дошли до футбольной ассоциации. Одил получил строгий выговор! Ага, конечно. Дисквалификация на две игры.
КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ СЕЗОН
Зимой
«Шанхай Шанган» вышел в финал Кубка Китая, дважды победив главного конкурента из Гуанжоу (отмечу, что дома тот проиграл впервые с мая 2015-го). В двух решающих матчах в ноябре ждет встреча с земляками из «Шанхай Шэньхуа», которых в середине сентября команда португальского тренера «вынесла» в чемпионате 6:1.
В Азиатской лиге чемпионов «Шанхай Шанган» выступает в полуфинале, где в первом матче сыграл вничью с японской «Уравой Редс» (1:1). Ответная игра — 18 октября.
В чемпионате «красные орлы» только вторые. За четыре тура до конца отставание от «Гуанчжоу Эвергранд» (да, снова команда Сколари) составляет четыре очка. Как знать, может, его и не было бы, не останься шанхайцы летом без Оскара, Халка и Ву Лэя.
ХАЛК
Все трое — надежда и опора «Шанхая». Его голы, передачи и очки. Халк — точно номер один среди иностранцев. В отличие от знаменитого и очень дорогого Карлоса Тевеса из «Шанхай Шэньхуа». С бразильцем, напомню,
Халк не оскарозависим, но с Оскаром играет веселее и эффективнее. Ву Лэй — номер один среди китайцев. Растет, глядя на окружающих его легионеров (в «Шанхае» есть еще Ахмедов, Элкесон и Рикарду Карвалью).
«ЗЕНИТ»
Португалец не забывает о «Зените» и своих бывших игроках. А те, в свою очередь, сохранили добрую память о
Форвард
«Спасибо большое, мистер. Очень скучаю без вас. Вы — лучший, мой любимый тренер», — ответил Артем.
Наверняка так
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