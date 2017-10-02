Виллаш-Боаш снова плачет. Теперь в Китае

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ПО ПРИМЕРУ ОСКАРА

Очередная, третья по счету дисквалификация Андре Виллаш-Боаша, случилась накануне государственного праздника — 68-й годовщины основания Китайской Народной Республики. Хороший «подарок» от футбольной ассоциации этой страны…

Главный тренер шанхайцев заработал самое серьезное наказание меньше чем за год работы в Поднебесной. Его отстранили на восемь (!) матчей и оштрафовали на 40 тысяч юаней (почти на шесть тысяч долларов). Фактически Анде повторил «подвиг» своего игрока — Оскара, в июне получившего такое же наказание.

Что же натворил Виллаш-Боаш? Переступил некую невидимую грань, за которую в Китае заходить не стоит.

Арбитр Ши Чжэньлу действительно ошибся и не назначил пенальти в пользу «Шанхая Шанган» в его матче с командой «Бэйцзин Гоань». В итоге, кстати, выигранного шанхайцами 1:0. Но 39-й летний португалец зачем-то полез разбираться с судьей и характерным жестом пальцев, как будто пересчитывая деньги, намекнул, что того подкупили.

Китайские футбольные чиновники отреагировали: «Главный тренер “Шанхая Шанган” Виллаш-Боаш устно оскорбил арбитра матча и адресовал ему оскорбительный жест. Его поведение очень негативно влияет на общество». Теперь он пропустит оставшиеся игры чемпионата, а также еще четыре встречи (включая кубковые), которые пройдут под эгидой Китайской футбольной ассоциации.

Тренер наживает себе врагов на ровном месте. В Китае не стоит себя так вести. Не знаю, как часто Виллаш-Боаш общается с техническим директором клуба Мадсом Давидсеном. Но датчанин, работающий в Поднебесной дольше португальского тренера, лучше разбирается в местных реалиях — в том числе в культуре, привычках и поведении китайцев. И мог бы дать хороший совет.

КОНТРАКТ

Пока же Виллаш-Боаша любят. За искренность, улыбчивость, успешное выступление команды. У него все шансы задержаться в Китае надолго.

Португалец пришел в «Шанхай Шанган» в конце прошлого года, сменив Свена-Ерана Эрикссона. Контракт он подписывал на два года. С общей зарплатой до 30 миллионов евро (по данным португальской A Bola). Согласитесь, неллохая прибавка к заработанным ранее в «Зените», «Тоттенхэме», «Челси», «Порту» и «Академике» 40 с лишним миллионам. Она может стать еще большей, если Виллаш-Боаш станет контролировать свое поведение.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVrVb6RH8i-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">355 career games; 5 years in the English Premier League; 47 appearances for Brazil; 70 goals. ZERO RED CARDS!!! 8 games suspended ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by André Villas Boas (@officialavb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-23T09:30:11+00:00">Jun 23, 2017 at 2:30am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Именно за этот пост в Инстаграме Виллаш-Боаш получил дисквалификацию.

ДРУГИЕ НАКАЗАНИЯ

Португальца наказывают не впервые. В конце июня тренер вместе с Халком получил двухматчевую дисквалификацию за публичную поддержку полузащитника «Шанхая» Оскара. Бразилец в одном из матчей со всей дури ударил по мячу и угодил им в соперника, спровоцировав массовую драку. За это его отстранили на восемь игр.

Виллаш-Боаш в ответ написал в Инстаграме: «355 матчей в карьере, пять лет в английской премьер-лиге, 47 игр за сборную Бразилии, 70 голов, ZERO RED CARDS!!! Восемь матчей дисквалификации». И добавил эмоджи — ладонь с большим пальцем вниз. Мол, плохо это.

За, казалось бы, безобидное проявление недовольства — на два матча на трибуну. За публичное несогласие. Позиция чиновников проста: недовольны — пишите апелляцию. А неэтичное поведение неприемлемо и сурово карается.

Европейцы, наверное, крутили пальцем у виска. Но в Китае свои «миньцзу сигуань» — «народные традиции, привычки». Этими «сигуанями» китайцы в свое время объясняли мне любое непривычное для русского явление. «Так принято» — и точка.

Вслед за тренером нарвались на наказание и два ключевых игрока «Шанхая» — Халк и Ву Лэй. Они прошлись вдоль поля в майках с надписью, свидетельствовавшей о поддержке Оскара. И, как и Виллаш-Боаш, получили по два матча дисквалификации.

Интересно, ZERO RED CARDS!!! Вопрос, как вы понимаете, риторический.

Летом 2017-го португалец еще раз отправился на два матча на трибуну — за недовольство судьями.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.51091142490372% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXVZh-SHamt/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thank you my dearest players staff and team. You are the best from the young boys to the experienced ones. Exceptional performance! ⚽️#sipg #shanghai #china</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by André Villas Boas (@officialavb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-03T14:05:27+00:00">Aug 3, 2017 at 7:05am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗАГОВОР

А несколько дней назад Виллаш-Боаша на 12 тысяч евро оштрафовала уже Азиатская конфедерация футбола — за критику арбитров и «наезд» на соперника и организаторов турнира после ответного матча ¼ финала азиатской Лиги чемпионов с «Гуанчжоу Эвергранд». Команда экс-наставника «Зенита» проиграла со счетом 1:5, но в первой встрече была сильнее со счетом 4:0, а в серии пенальти смогла одолеть соперника.

«Шанхай Шанган» с приключениями добирался на стадион. Несколько раз путь автобусу преграждали попавшие в аварию автомобили. Виллаш-Боаш решил, что это дело рук «Гуанчжоу», возглавляемого «Большим Филом» Луизом Фелипе Сколари. И заявил об этих «происках» на послематчевой пресс-конференции. Ну и снова припечатал арбитра, симпатизировавшего сопернику и допустившего, по мнению португальца, несколько серьезных ошибок.

Азиатская конфедерация пока ограничилась штрафом. Но предупредила: повторные неэтичные высказывания повлекут за собой более жесткое наказание.

НЕУТОМИМЫЙ ЯБЕДА

Если вы думаете, что Виллаш-Боаш начал жаловаться на арбитров, переехав в Китай, то ошибаетесь. В сентябре 2015-го «СЭ» составил объемный материал из цитат португальца под названием «Неутомимый ябеда, или двухтомная энциклопедия жалоб Виллаш-Боаша».

«Некоторые решения арбитра можно назвать неоднозначными, непонятны причины, по которым они были приняты. Но матчи такого уровня непросто судить. Правда, думаю, из трех команд, которые были на поле, команда арбитров могла бы прибавить больше остальных».

«Матч получился не таким, каким мы ожидали. Мы выходили играть против 11 футболистов, а по факту играли против 14 человек. Был назначен арбитр, который пропустил какое-то время, и было странно, что его назначили на такой матч после паузы в своей работе. Он допускал сегодня немало ошибок. Ошибочно удалили Гарая. Как только мы оторвались на шесть очков в российской премьер-лиге, сразу что-то пошло не так, хоть и не хотелось бы искать каких-то подводных течений. Но и в матче со “Спартаком” судьи ошибались против нас, и сегодня».

«Картинка с этой игры может обойти весь мир. Все увидят поле, на котором вынужден был играть “Зенит”. Это катастрофа для российской премьер-лиги».

«Конечно, было сложно играть с таким судейством. Но это вещь, к которой мы уже привыкли. Сегодня была ошибка, когда нам забивали первый гол. Похожая ситуация — спорное судейское решение — была в матче с ЦСКА в эпизоде с Витселем».

«У резервного арбитра была возможность подать мяч футболисту, который должен был вводить его из аута, и быстро продолжить игру. Мяч лежал прямо перед ним, но он этого почему-то не сделал. Не знаю, что было у него в голове, ведь для того, чтобы играть в футбол, нужен мяч. Я должен извиниться за свое поведение, поскольку был разочарован тем, как развиваются события на поле. Понимаю, что понесу наказание. Но надеюсь, что какие-то выводы будут сделаны и в отношении этого арбитра».

«Представьте ситуацию, что УЕФА изменит правила за неделю до того, как сборная России поедет на Euro во Францию. Вы можете себе такое представить? Это скандал. А тут чемпионат Мутко, Мутко руководит. Правила были полностью изменены определенными людьми или организацией, которая решила, что может менять правила за неделю до начала чемпионата. Так вот, представьте, что УЕФА поменяет правила Euro-2016 за неделю до начала турнира».

Это только малая часть высказываний Андре. На восемь матчей его, если не ошибаюсь, не отстраняли. Максимум — на шесть.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY9wAgLHcs2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">We are in the 1/2 Final of the AFC Champions League! ⚽️ #glorybelongstoshanghai</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by André Villas Boas (@officialavb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-13T02:42:53+00:00">Sep 12, 2017 at 7:42pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АХМЕДОВ

В отсутствие дисквалифицированного Оскара в середине лета намного больше игрового времени получил Одил Ахмедов. Заиграл и… тоже пустился в рассуждения об уровне судейства. В интервью одному из наших коллег.

— В Китае судьи слабенькие… Почти в каждом матче против нас принимают какое-то странное решение, — цитировал 8 news слова Ахмедова. — Ну, не странное, просто неправильное. То чистый гол не засчитают, то очевидную игру рукой в штрафной не увидят, то поставят пенальти ни за что в наши ворота… Просто невероятно. Правильно Виллаш-Боаш сказал после поражения от «Тяньцзиня» 0:3: «Сегодня худшей командой на поле были арбитры». Так в большинстве матчей чемпионата Китая и есть. Я специально здесь почти не общаюсь с судьями. В Китае хоть что-то против арбитра скажешь — сразу красную покажут! Они знают английский, но разговор лучше даже не начинать. Может быть, судьи просто не хотят, чтобы «Шанхай» стал чемпионом. Может быть. Наверное, многие хотят, чтобы чемпионом стал наш главный конкурент — «Гуанчжоу».

В Китае не только арбитры знают иностранные языки. И не только английский. Слова Ахмедова дошли до футбольной ассоциации. Одил получил строгий выговор! Ага, конечно. Дисквалификация на две игры.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZnz9vOHDn5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thank you to all SIPG Fans! #ambition #dreams #success #sipg</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by André Villas Boas (@officialavb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-29T10:45:33+00:00">Sep 29, 2017 at 3:45am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ СЕЗОН

Зимой Виллаш-Боаш пообещал болельщикам трофей. И сохраняет шансы его выполнить.

«Шанхай Шанган» вышел в финал Кубка Китая, дважды победив главного конкурента из Гуанжоу (отмечу, что дома тот проиграл впервые с мая 2015-го). В двух решающих матчах в ноябре ждет встреча с земляками из «Шанхай Шэньхуа», которых в середине сентября команда португальского тренера «вынесла» в чемпионате 6:1.

В Азиатской лиге чемпионов «Шанхай Шанган» выступает в полуфинале, где в первом матче сыграл вничью с японской «Уравой Редс» (1:1). Ответная игра — 18 октября.

В чемпионате «красные орлы» только вторые. За четыре тура до конца отставание от «Гуанчжоу Эвергранд» (да, снова команда Сколари) составляет четыре очка. Как знать, может, его и не было бы, не останься шанхайцы летом без Оскара, Халка и Ву Лэя.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZqPCLWFXPr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hoje queremos dar um passo importante em nossa caminhada! #cfacup ????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-30T09:20:34+00:00">Sep 30, 2017 at 2:20am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ХАЛК

Все трое — надежда и опора «Шанхая». Его голы, передачи и очки. Халк — точно номер один среди иностранцев. В отличие от знаменитого и очень дорогого Карлоса Тевеса из «Шанхай Шэньхуа». С бразильцем, напомню, Виллаш-Боаш работает уже в третьем клубе. До этого были «Зенит» и «Порту». Когда этим летом португалец одержал 200-ю победу в тренерской карьере, Халк, поздравляя, напомнил, что играл в 126 из этих победных матчей.

Халк не оскарозависим, но с Оскаром играет веселее и эффективнее. Ву Лэй — номер один среди китайцев. Растет, глядя на окружающих его легионеров (в «Шанхае» есть еще Ахмедов, Элкесон и Рикарду Карвалью).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZOISJZHTVL/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Классные косички у "дочки Новосельцева"?и Кокора @kokorin9 в запасе ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-19T11:22:51+00:00">Sep 19, 2017 at 4:22am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ЗЕНИТ»

Португалец не забывает о «Зените» и своих бывших игроках. А те, в свою очередь, сохранили добрую память о Виллаш-Боаше. В его Инстаграме отмечался Олег Шатов. А Артем Дзюба пару недель назад назвал Андре «любимым тренером».

Форвард сине-бело-голубых опубликовал видео, на котором перед матчем с «Уфой» он дернул за хвостик девочку. Виллаш-Боаш посмеялся и признался, что скучает по Дзюбе.

«Спасибо большое, мистер. Очень скучаю без вас. Вы — лучший, мой любимый тренер», — ответил Артем.