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2 октября 2017, 17:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер: Если «Барселона» захочет вступить в АПЛ, это усложнит положение для всех

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о том, что «Барселона» может выйти из состава Ла Лиги и присоединиться к английской Премьер-лиге. Такие разговоры появились в связи с напряжённой политической ситуацией, которая разворачивается в Каталонии.

Главный тренер Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> поделился мнением о том что Барселона может выйти из состава Ла Лиги и присоединиться к английской <nobr>Премьер-лиге.</nobr> Увеличить
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«Я бы попытался выучить каталонский, если бы «Барселона» начала выступать в Премьер-лиге. Но их присоединение к АПЛ усложнило бы ситуацию для всех. Впрочем, не думаю, что они дойдут до этого. Проблемы затронули бы спортивную сторону, ведь «Барселона» — политический клуб.

С другой стороны, было бы интересно посмотреть, как они проявят себя в АПЛ. У нас здесь достаточно клубов. На сегодняшний день играют 20 команд, но если говорить о расширении до 24, то для начала нужно пригласить шотландские команды, а потом говорить про испанские, — цитирует Венгера Marca.

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