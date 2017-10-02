Венгер: Если «Барселона» захочет вступить в АПЛ, это усложнит положение для всех

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«Я бы попытался выучить каталонский, если бы «Барселона» начала выступать в Премьер-лиге. Но их присоединение к АПЛ усложнило бы ситуацию для всех. Впрочем, не думаю, что они дойдут до этого. Проблемы затронули бы спортивную сторону, ведь «Барселона» — политический клуб.

С другой стороны, было бы интересно посмотреть, как они проявят себя в АПЛ. У нас здесь достаточно клубов. На сегодняшний день играют 20 команд, но если говорить о расширении до 24, то для начала нужно пригласить шотландские команды, а потом говорить про испанские, — цитирует Венгера Marca.