Венгер: Если «Барселона» захочет вступить в АПЛ, это усложнит положение для всех
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о том, что «Барселона» может выйти из состава Ла Лиги и присоединиться к английской
Премьер-лиге. Такие разговоры появились в связи с напряжённой политической ситуацией, которая разворачивается в Каталонии.
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«Я бы попытался выучить каталонский, если бы «Барселона» начала выступать в
С другой стороны, было бы интересно посмотреть, как они проявят себя в АПЛ. У нас здесь достаточно клубов. На сегодняшний день играют 20 команд, но если говорить о расширении до 24, то для начала нужно пригласить шотландские команды, а потом говорить про испанские, — цитирует Венгера Marca.
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