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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31195314/
2 октября 2017, 16:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Решение играть в день референдума приняло большинство футболистов «Барселоны»

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Решение не переносить игру с «Лас-Пальмасом» и провести ее при пустых трибунах стадиона «Камп Ноу» в день референдума в Каталонии принималось большинством голосов футболистов «Барселоны», сообщает Marca.

Решение не переносить игру с <span class=error>Лас</span>-<span class=error>Пальмасом</span> и провести ее при пустых трибунах стадиона <span class=error>Камп</span> Ноу в день референдума в Каталонии принималось большинством голосов футболистов Барселоны сообщает Marca. Увеличить
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© Reuters

Матч чемпионата Испании «Барселона» — «Лас-Пальмас», который состоялся 1 октября и завершился победой хозяев со счетом 3:0, прошел на «Камп Ноу» без зрителей в связи с ситуацией в Каталонии, где проходил референдум о независимости. Незадолго до начала игры испанские СМИ сообщали, что в связи с обстановкой в регионе матч будет перенесен.

Как отмечает издание, перед игрой в раздевалке «Камп Ноу» состоялось совещание игроков и руководства «Барсы». Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу в сопровождении вице-президента Хорди Местре встретился с игроками и заявил: «Если мы не будем играть, нас лишат шести очков. Впереди много игр, но если мы упустим чемпионство из-за этих шести очков, никто не вспомнит про несостоявшийся матч. Все будут помнить лишь то, что мы не стали чемпионами».

По данным издания, большинство игроков «Барсы» были за проведение матча. Против высказались полузащитник Серхи Роберто и защитник Жерар Пике, который после игры заявил, что чувствует себя каталонцем как никогда ранее, и если это вызывает проблему, то он готов покинуть сборную Испании по футболу до 2018 года. Забивший два мяча в матче с «Лас-Пальмасом» лидер «Барселоны» Лионель Месси, как отмечает Marca, молчал и участие в обсуждении не принимал.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости от Испании, который Мадрид назвал незаконным. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

1.10.2017 17:15 основной раунд: 7-й тур Camp Nou
Барселона 3:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Айестаран Пако
Голы
49′ Серхио Бускетс (Л. Месси) 5
70′ Лионель Месси (Д.. Суарес) 10
77′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
45+1′ Жорди Альба 18
35′ Жерар Пике 3
Хавьер Маскерано 14
Денис Суарес 6
45′ Серхио Бускетс 5
51′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
45′ Парреу Алейш Видаль 22
Иван Ракитич 4
33′ 45′ Паулинью 15
84′ Андрес Иньеста 8
Андре Гомиш 21
13 Леандро Чичисола
12 Маседу Роша Мишел
15 Борха Эррера
3 Маурисио Лемос
22 Ксимо Наварро 59′
10 Усама Таннан
21 Хонатан Вьера
9 Хонатан Кальери
25 Альберто Аквилани
24 Тана 78′
19 Эрнан Толедо
14 Эрнан 78′
4 Висенте Гомес
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 1
8 Угловые 3
10 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Новости Зарубежного футбола

Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболом

Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболом

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В ситуации с референдумом о независимости Каталонии и возможными последствиями для «Барселоны» и сборной Испании по футболу должен восторжествовать разум. Такое мнение высказал ТАСС вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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