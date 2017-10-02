Решение играть в день референдума приняло большинство футболистов «Барселоны»

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Матч чемпионата Испании «Барселона» — «Лас-Пальмас», который состоялся 1 октября и завершился победой хозяев со счетом 3:0, прошел на «Камп Ноу» без зрителей в связи с ситуацией в Каталонии, где проходил референдум о независимости. Незадолго до начала игры испанские СМИ сообщали, что в связи с обстановкой в регионе матч будет перенесен.

Как отмечает издание, перед игрой в раздевалке «Камп Ноу» состоялось совещание игроков и руководства «Барсы». Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу в сопровождении вице-президента Хорди Местре встретился с игроками и заявил: «Если мы не будем играть, нас лишат шести очков. Впереди много игр, но если мы упустим чемпионство из-за этих шести очков, никто не вспомнит про несостоявшийся матч. Все будут помнить лишь то, что мы не стали чемпионами».

По данным издания, большинство игроков «Барсы» были за проведение матча. Против высказались полузащитник Серхи Роберто и защитник Жерар Пике, который после игры заявил, что чувствует себя каталонцем как никогда ранее, и если это вызывает проблему, то он готов покинуть сборную Испании по футболу до 2018 года. Забивший два мяча в матче с «Лас-Пальмасом» лидер «Барселоны» Лионель Месси, как отмечает Marca, молчал и участие в обсуждении не принимал.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости от Испании, который Мадрид назвал незаконным. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.