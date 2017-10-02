Молчит король, молчит. Криштиану Роналду никак не может забить в ла лиге

ТИШИНА В МАДРИДЕ

В Мадриде непривычно тихо. Возможно, эта тишина особенно слышна в сравнении с бурлящей Барселоной, где все воскресенье каталонский народ отстаивал право самостоятельно выбирать свое будущее. Референдум о независимости от Испании прошел с треском и скрежетом, но он прошел — и Каталония с оглушительным перевесом проголосовала «за» (90% голосов). В ближайшие дни станет понятно, как на это отреагирует европейское и мировое сообщество и к чему приведут эти 90%, но ясно одно — отношения между Испанией и Каталонией больше никогда не будут прежними.

В ответ на события в каталонской столице «Сантьяго Бернабеу» перед матчем «Реала» и «Эспаньола», который демонстративно держался в стороне от всего, что связано с референдумом, заполнился испанскими флагами и из традиционно «сливочного» превратился в «красно-желтый». Гимн единству страны распевали 80+ тысяч человек — в то время как за игрой «Барселоны» против островитян наблюдали 99 тысяч пустых кресел. Но даже это не нарушило мадридскую тишину.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">Banderas y viva españa en el bernabeu <a href="https://t.co/CLfibnK72P">pic.twitter.com/CLfibnK72P</a></p>— Jorge (@JorgemadJJ) <a href="https://twitter.com/JorgemadJJ/status/914565858315444224?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Потому что в главном «королевском» клубе Испании неожиданно замолчал Король. Безголевая серия Криштиану Роналду в ла лиге тянется непривычно долго — с финальным свистком во вчерашнем поединке она достигла отметки в три полных матча, 270 минут. Это самая «сухая» серия португальца в национальном первенстве за его 9 неполных сезонов в «Реале», сравнимая лишь с сезоном-2010/11, когда Роналду смог впервые отличиться в чемпионате лишь на 256-й минуте. «Бетис», «Алавес» и «Эспаньол» — крепкие соперники, но не до такой же степени. В трех играх португальский нападающий нанес 22 удара по воротам (из них 4 — в створ), но в списке бомбардиров он до сих пор находится среди сотен тех, чьи имена еще не зажигались на табло.

Это особенно удивительно, учитывая, что в Лиге чемпионов Роналду забил уже четыре раза в двух играх, отметился хет-триком за сборную и важным голом в испанском Суперкубке. «Он расстроен и разочарован, что не смог забить, но это футбол», — отметил после вчерашней игры Зидан. «Зато он забивает в Лиге чемпионов!» — подхватил Иско.

ГОЛОС ПРИНЦА

Пока Король молчит, говорить приходится принцам. Точнее, Принцу. Иско в этом сезоне тоже пока не забивал за «Реал» в чемпионате, но в матче против «Эспаньола» сделал это сразу дважды — в каждом из таймов. Первую результативную передачу на Иско отдал Роналду, для которого этот голевой пас стал 200-м в карьере: 112 он раздал в «Реале», 54 — в «МЮ», 27 — в сборной Португалии и 7 — в «Спортинге». Во второй раз ему ассистировал еще один коронованный принц мадридской команды, Марко Асенсио, после голевой феерии на старте сезона взявший на время паузу.

Зато ИСКО оформил дубль. AFP 2017

25-летний Иско, месяц назад практически обеспечивший своим дублем в ворота итальянцев (3:0) выход сборной Испании на ЧМ-2018, находится в отменной форме и практически не покидает основной состав столичной команды. «Он играет так, словно это уличный футбол — и мне это нравится», — хвалил испанца после матча французский тренер. В благодарность Зидан подарил главному творцу вчерашней победы возможность послушать овации стадиона, заменив его на 90-й минуте на Борху Майораля. Стадион не подвел.

НОВЫЕ ЛИЦА

Травмы Марселу, Тео и Карвахаля приучают зрителей к новой паре мадридских латералей. И если с Начо болельщики знакомы более-менее хорошо, то 18-летний марокканец Ашраф Хакими вчера дебютировал в основном составе «Реала» в официальных играх. Воспитанник мадридского клуба, Хакими стал первым марокканским футболистом, сыгравшим за «сливочных» в 21 веке. Двое его предшественников играли в Мадриде в 50-х и 60-х годах 20-го — Элиодоро Кастаньо Педросо (один сезон, 1955/56) и Хосе Луис Лопес Пейнадо (10 лет, начиная с 1967 года).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Morocco’s Achraf Hakimi makes his debut for Real Madrid at right back. <br><br>The last time Espanyol won at the Bernabau he was not born. (18yrs) <a href="https://t.co/xFzNlNK45v">pic.twitter.com/xFzNlNK45v</a></p>— Rahman osman (@iamrahmanosman) <a href="https://twitter.com/iamrahmanosman/status/914564442960072704?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ДОМА

«Реал» начал сезон с неприятной для своих болельщиков череды домашних осечек — в трех первых играх на «Сантьяго Бернабеу» две ничьи (2:2 с «Валенсией», 1:1 с «Леванте») и поражение (0:1 от «Бетиса»). Поэтому матч с «Эспаньолом» ждали особенно — на дворе октябрь, пора и вкус домашних побед вспомнить. Хозяева не подвели свои «красно-желтые» трибуны — успех в матче с каталонской командой стал для Зидана 50-й победой в ла лиге на посту главного тренера «Реала» (в 65 матчах). Семь очков отрыва от «Барселоны» сохраняются, так что теперь «сливочным» для полного счастья нужно дождаться осечки главного конкурента, чтобы наверстать упущенное.

Ну и вернуть голос своему Королю. Без него в чемпионате «Реал» пока не звучит.