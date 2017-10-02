Футбольный клуб «Барселона» созывает внеочередное заседание совета директоров

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Заседание начнется в 13:15 мск на домашнем стадионе «сине-гранатовых» «Камп Ноу», а около 17:00 состоится выход участников собрания к прессе. По данным СМИ, постов ранее лишились вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби и член совета директоров Жорди Монес.

Матч чемпионата Испании «Барселона» — «Лас-Пальмас», который состоялся в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 3:0, прошел без зрителей в связи с проведением референдума о независимости Каталонии.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было «заморожено» Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших.