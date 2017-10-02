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2 октября 2017, 13:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футбольный клуб «Барселона» созывает внеочередное заседание совета директоров

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Внеочередное заседание совета директоров футбольного клуба «Барселона» состоится в понедельник, сообщает Mundo Deportivo.

Внеочередное заседание совета директоров футбольного клуба Барселона состоится в понедельник сообщает Mundo Deportivo. Увеличить
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Заседание начнется в 13:15 мск на домашнем стадионе «сине-гранатовых» «Камп Ноу», а около 17:00 состоится выход участников собрания к прессе. По данным СМИ, постов ранее лишились вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби и член совета директоров Жорди Монес.

Матч чемпионата Испании «Барселона» — «Лас-Пальмас», который состоялся в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 3:0, прошел без зрителей в связи с проведением референдума о независимости Каталонии.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого было «заморожено» Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших.

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Новости Зарубежного футбола

«Барселона» и сборная Испании по футболу под угрозой из-за референдума в Каталонии

«Барселона» и сборная Испании по футболу под угрозой из-за референдума в Каталонии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Голосование по вопросу выхода Каталонии из состава Испании, прошедшее в воскресенье, в очередной раз опровергло один из важнейших принципов Международной федерации футбола (ФИФА) — «футбол вне политики». Самый известный каталонский клуб «Барселона» уже понес имиджевые и финансовые потери из-за проведения матча чемпионата страны без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года.
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