Роббен: Анчелотти тренирует хуже, чем наставник «молодежки», где играет мой сын
ТАСС, 2 октября. Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сравнил бывшего тренера футбольного клуба Карло Анчелотти с наставником молодежной команды. Слова игрока приводит Газета.Ru со ссылкой на Twitter журналиста Марка Ловелла.
«В молодежной команде моего сына тренируют лучше, чем Анчелотти», — цитирует Роббена журналист.
Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Баварии» 28 сентября. В среду мюнхенский клуб проиграл французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов.
Специалист возглавил «Баварию» в июле 2016 года, контракт тренера с командой был рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат страны и дважды Суперкубок Германии.
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