Роббен: Анчелотти тренирует хуже, чем наставник «молодежки», где играет мой сын

«В молодежной команде моего сына тренируют лучше, чем Анчелотти», — цитирует Роббена журналист.

Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Баварии» 28 сентября. В среду мюнхенский клуб проиграл французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов.

Специалист возглавил «Баварию» в июле 2016 года, контракт тренера с командой был рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат страны и дважды Суперкубок Германии.