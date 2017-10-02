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2 октября 2017, 12:43 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Роббен: Анчелотти тренирует хуже, чем наставник «молодежки», где играет мой сын

ТАСС, 2 октября. Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сравнил бывшего тренера футбольного клуба Карло Анчелотти с наставником молодежной команды. Слова игрока приводит Газета.Ru со ссылкой на Twitter журналиста Марка Ловелла.

«В молодежной команде моего сына тренируют лучше, чем Анчелотти», — цитирует Роббена журналист.

Анчелотти был уволен с поста главного тренера «Баварии» 28 сентября. В среду мюнхенский клуб проиграл французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов.

Специалист возглавил «Баварию» в июле 2016 года, контракт тренера с командой был рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат страны и дважды Суперкубок Германии.

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