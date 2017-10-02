Девятая ничья «Кайрата» и 19-е поражение «Окжетпеса». Что нужно знать о 29-м туре КПЛ

— В 29-м туре у «Кайрата» прервалась победная серия из восьми матчей, у «Астаны» из 11.

— В то же время алматинский клуб в девятый раз за сезон сыграл вничью, что привело к потерям 18 очков. Больше него ничейных результатов добивался только «Иртыш» — в 11 случаях.

— Несмотря на ничью, «Кайрат» по-прежнему остается самым результативным клубом премьер-лиги. На счету команды 68 голов. Меньше всех забивал лишь «Окжетпес» — 22 раза.

— У кокшетаусцев самая «дырявая» оборона — 47 пропущенных мячей. Самой надежной защитой обладает «Астана» (16).

— В прошедшем туре синегорцы потерпели шестое поражение подряд и 19-е в сезоне. Меньше всех поражений у кайратовцев — всего одно.

— Безвыигрышная серия «Тобола» растянулась на четыре тура, тогда как «Ордабасы» и «Тараз» ее прервали. Шымкентцы ранее не побеждали в трех матчах, а таразцы аж в шести.

— «Тобол» и «Астана» во второй раз за чемпионат поделили очки — 1:1. Аналогичный результат был зафиксирован в матче команд 11-го тура, теперь вот в 29-м, а в 21-м туре сильнее оказались астанчане — 2:0.

— Интересно, что «Иртыш» с «Кайратом» и вовсе в третьем матче чемпионата не выявили сильнейшего. Со счетом 1:1 команды сыграли не только в 29-м туре, но и в 18-м, а встреча восьмого тура завершилась с итоговым результатом 3:3. Лишь в четвертьфинале Кубка страны алматинцы выиграли у павлодарцев — 2:0.

— Матч «Иртыш» — «Кайрат» получился самым грубым в туре. Рефери встречи Денис Измайлов показал футболистам семь желтых карточек и одну красную.

— Всего в 29-м туре было забито 17 мячей.