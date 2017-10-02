Матч с «Брайтоном» может стать последним для Кумана у руля «Эвертона»

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По информации источника, будущее голландского специалиста будет зависеть от следующей встречи премьер-лиги, в которой «ириски» в гостях сыграют с «Брайтоном».

После поражения тренер не смог ответить, почему на результатах команды не сказывается активная летняя трансферная кампания, в рамках которой «Эвертон» потратил 142 миллиона фунтов стерлингов.

— Я стараюсь добиться максимума от игроков, — заявил Куман.