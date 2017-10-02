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2 октября 2017, 12:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Матч с «Брайтоном» может стать последним для Кумана у руля «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман может быть отправлен в отставку после поражения «ирискок» в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:1), сообщает Sun.

Главный тренер <span class=error>Эвертона</span> <span class=error>Роналд</span> <span class=error>Куман</span> может быть отправлен в отставку после поражения <span class=error>ирискок</span> в матче 7-го тура чемпионата Англии против <span class=error>Бернли</span>. Увеличить
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По информации источника, будущее голландского специалиста будет зависеть от следующей встречи премьер-лиги, в которой «ириски» в гостях сыграют с «Брайтоном».

После поражения тренер не смог ответить, почему на результатах команды не сказывается активная летняя трансферная кампания, в рамках которой «Эвертон» потратил 142 миллиона фунтов стерлингов.

— Я стараюсь добиться максимума от игроков, — заявил Куман.

Напомним, в пяти последних играх премьер-лиги команда из Ливерпуля потерпела 4 поражения, одержав 1 победу. На данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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