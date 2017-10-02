Матч с «Брайтоном» может стать последним для Кумана у руля «Эвертона»
Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман может быть отправлен в отставку после поражения «ирискок» в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:1), сообщает Sun.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации источника, будущее голландского специалиста будет зависеть от следующей встречи
После поражения тренер не смог ответить, почему на результатах команды не сказывается активная летняя трансферная кампания, в рамках которой «Эвертон» потратил 142 миллиона фунтов стерлингов.
— Я стараюсь добиться максимума от игроков, — заявил Куман.
Напомним, в пяти последних играх
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