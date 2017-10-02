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2 октября 2017, 11:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Тренер «Милана» Монтелла может быть уволен в случае проигрыша «Интеру» в дерби

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может быть отправлен в отставку со своего поста в случае поражения футболистов «россонери» в дерби от «Интера», сообщает Football Italia со ссылкой на газету Corriere dello Sport.

Главный тренер Милана <span class=error>Винченцо</span> <span class=error>Монтелла</span> может быть отправлен в отставку со своего поста в случае поражения футболистов россонери в дерби от <span class=error>Интера</span> сообщает Football Italia со ссылкой на газету Corriere dello Sport. Увеличить
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Встреча между «Интером» и «Миланом» в рамках восьмого тура итальянской серии А пройдет после перерыва на матчи сборных — 15 октября. В семи стартовых турах «Милан» набрал 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, потерпев в последних двух матчах национального первенства два поражения от «Сампдории» и «Ромы» (оба раза по 0:2).

Как отмечается, новые владельцы, поставившие перед тренерским штабом задачу возвращения в Лигу чемпионов, насторожены последними неудачами команды и в случае провала в принципиальном противостоянии с «Интером» могут принять решение о смене главного тренера.

Монтелла возглавил «Милан» в 2016 году и выиграл с командой Суперкубок Италии. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на шестом месте, добившись права играть в Лиге Европы. В конце мая клуб объявил о продлении контракта со специалистом до 30 июня 2019 года.

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