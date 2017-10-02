Тренер «Милана» Монтелла может быть уволен в случае проигрыша «Интеру» в дерби

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Встреча между «Интером» и «Миланом» в рамках восьмого тура итальянской серии А пройдет после перерыва на матчи сборных — 15 октября. В семи стартовых турах «Милан» набрал 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, потерпев в последних двух матчах национального первенства два поражения от «Сампдории» и «Ромы» (оба раза по 0:2).

Как отмечается, новые владельцы, поставившие перед тренерским штабом задачу возвращения в Лигу чемпионов, насторожены последними неудачами команды и в случае провала в принципиальном противостоянии с «Интером» могут принять решение о смене главного тренера.

Монтелла возглавил «Милан» в 2016 году и выиграл с командой Суперкубок Италии. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на шестом месте, добившись права играть в Лиге Европы. В конце мая клуб объявил о продлении контракта со специалистом до 30 июня 2019 года.