Футболисты «Арсенала» победили, «Кельн» и «Црвена Звезда» проиграли в национальных чемпионатах
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники футболистов борисовского БАТЭ по групповому этапу Лиги Европы провели в минувший
уик-энд очередные матчи своих национальных чемпионатов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лондонский «Арсенал» после недавнего выигрыша в Борисове одержал вторую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв в домашнем матче 7-го тура гостей из «Брайтона» со счетом 2:0. После этой виктории команда Арсена Венгера занимает 5-е место в турнирной таблице
В третьем туре группы Н Лиги Европы 19 октября футболисты БАТЭ примут на своем поле представителя немецкой бундеслиги, а «канониры» сыграют в сербской столице. Турнирное положение после двух игровых дней: «Арсенал» — 6 очков (7−3), «Црвена Звезда» — 4 (2−1), БАТЭ — 1 (3−5), «Кельн» — 0 (1−4).
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