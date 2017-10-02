Футболисты «Арсенала» победили, «Кельн» и «Црвена Звезда» проиграли в национальных чемпионатах

Лондонский «Арсенал» после недавнего выигрыша в Борисове одержал вторую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв в домашнем матче 7-го тура гостей из «Брайтона» со счетом 2:0. После этой виктории команда Арсена Венгера занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков (4 победы, 1 ничья, 2 поражения; разница мячей — 11−8). Лидируют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», у которых по 19 зачетных баллов. Еще два оппонента борисовчан свои поединки проиграли. В чемпионате Сербии белградская «Црвена Звезда» потерпела первое поражение, уступив на выезде клубу «Напредак» — 0:1. Несмотря на эту неудачу, подопечные Владана Милоевича остались на первой позиции, набрав в 11 матчах 28 очков (9, 1, 1; 24−2). Никак не могут подняться со дна турнирной таблицы чемпионата Германии футболисты «Кельна». Свое шестое фиаско в семи проведенных встречах кельнцы потерпели у себя дома, проиграв «Лейпцигу» 1:2. После семи туров в активе «Кельна» всего один балл при разнице мячей 2−15.

В третьем туре группы Н Лиги Европы 19 октября футболисты БАТЭ примут на своем поле представителя немецкой бундеслиги, а «канониры» сыграют в сербской столице. Турнирное положение после двух игровых дней: «Арсенал» — 6 очков (7−3), «Црвена Звезда» — 4 (2−1), БАТЭ — 1 (3−5), «Кельн» — 0 (1−4).