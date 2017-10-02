Фанаты мадридского «Реала» выступили за единую Испанию

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">El Bernabéu canta ¡Qué viva España!???? <a href="https://t.co/rqH2yv1sBA">pic.twitter.com/rqH2yv1sBA</a></p>— Nacho Peña (@NachoPuerta55) <a href="https://twitter.com/NachoPuerta55/status/914566146938032135?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Перед началом встречи на трибунах стадиона «Сантьго Бернабеу» появилось большое количество испанских флагов. На 12-й минуте матча болельщики показали карточки со словами «Мы все — одна Испания».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Real Madrid fans respond to the day’s events in Catalonia ?? <a href="https://t.co/VwEsi93eMm">pic.twitter.com/VwEsi93eMm</a></p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/914575886275563520?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее 1 октября в Каталонии проходил референдум о независимости. В результате голосования 90 процентов жителей региона выступили за отделение от Испании. В течение дня в Каталонии проходили беспорядки, в столкновениях с полицией пострадали 460 человек. Руководство футбольного клуба «Барселона» осудило действия властей.