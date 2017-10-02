Фанаты мадридского «Реала» выступили за единую Испанию
Фанаты мадридского «Реала» выступили за единую Испанию во время домашнего матча с барселонским «Эспаньолом» в ответ на референдум о независимости Каталонии. Видеозапись опубликовал журналист Начо Пенья в
Twitter-аккаунте .
Перед началом встречи на трибунах стадиона «Сантьго Бернабеу» появилось большое количество испанских флагов. На 12-й минуте матча болельщики показали карточки со словами «Мы все — одна Испания».
Ранее 1 октября в Каталонии проходил референдум о независимости. В результате голосования 90 процентов жителей региона выступили за отделение от Испании. В течение дня в Каталонии проходили беспорядки, в столкновениях с полицией пострадали 460 человек. Руководство футбольного клуба «Барселона» осудило действия властей.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Санчес Флорес Кике
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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