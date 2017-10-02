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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31190431/
2 октября 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Фанаты мадридского «Реала» выступили за единую Испанию

Фанаты мадридского «Реала» выступили за единую Испанию во время домашнего матча с барселонским «Эспаньолом» в ответ на референдум о независимости Каталонии. Видеозапись опубликовал журналист Начо Пенья в Twitter-аккаунте .

Перед началом встречи на трибунах стадиона «Сантьго Бернабеу» появилось большое количество испанских флагов. На 12-й минуте матча болельщики показали карточки со словами «Мы все — одна Испания».

Ранее 1 октября в Каталонии проходил референдум о независимости. В результате голосования 90 процентов жителей региона выступили за отделение от Испании. В течение дня в Каталонии проходили беспорядки, в столкновениях с полицией пострадали 460 человек. Руководство футбольного клуба «Барселона» осудило действия властей.

1.10.2017 21:45 основной раунд: 7-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:0 Эспаньол
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Санчес Флорес Кике
Голы
30′ Франсиско Роман Иско (Криштиану Роналду) 22
71′ Франсиско Роман Иско (М. Асенсио) 22
Составы
Кейлор Навас 1
Ашраф Хакими 19
36′ Фернандес Иглесиас Начо 6
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Криштиану Роналду 7
77′ Каземиру 14
Марко Асенсио 20
69′ Тони Кроос 8
Лукас Васкес 17
82′ Лука Модрич 10
Дани Себальос 24
90′ Франсиско Роман Иско 22
Борха Майораль 21
1 Пау Лопес
3 Аарон Кариколь 90′
15 Сильва Давид Лопес
22 Марио Эрмосо
18 Хави Фуэго
25 Серхи Дардер
7 Херард Морено
11 Каррилью Леу Баптистан
24 Ортега Серхио Санчес 69′ 65′
23 Эстебан Гранеро
21 Марк Рока 45′
2 Марк Наварро
10 Хосе Мануэль Хурадо 45′
9 де ла Фуэнте Серхио Гарсия
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
10 Угловые 3
8 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
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Новости Зарубежного футбола

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