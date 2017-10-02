Футболист «Баварии» Рибери выбыл на два-три месяца из-за травмы
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт. Французский полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери пропустит от двух до трех месяцев из-за повреждения, полученного в матче бундеслиги с берлинской «Гертой», сообщает Bild.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Берлине, завершилась со счетом 2:2, Рибери покинул поле на 62-й минуте
После возвращения в Мюнхен в воскресенье француз заявил, что испытывает сильную боль. «Нужно дождаться результатов сканирования, чтобы определить серьезность повреждения», — добавил он.
Издание отмечает, что у хавбека повреждены связки коленного сустава, футболист будет восстанавливаться от двух до трех месяцев.
В текущем сезоне Рибери провел девять матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол.
Главные тренеры
|Паль Дардаи
|Вилли Саньоль
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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