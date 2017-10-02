Футболист «Баварии» Рибери выбыл на два-три месяца из-за травмы

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Берлине, завершилась со счетом 2:2, Рибери покинул поле на 62-й минуте из-за травмы колена.

После возвращения в Мюнхен в воскресенье француз заявил, что испытывает сильную боль. «Нужно дождаться результатов сканирования, чтобы определить серьезность повреждения», — добавил он.

Издание отмечает, что у хавбека повреждены связки коленного сустава, футболист будет восстанавливаться от двух до трех месяцев.

В текущем сезоне Рибери провел девять матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол.