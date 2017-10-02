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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31190065/
2 октября 2017, 11:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Баварии» Рибери выбыл на два-три месяца из-за травмы

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Французский полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери пропустит от двух до трех месяцев из-за повреждения, полученного в матче бундеслиги с берлинской «Гертой», сообщает Bild.

Французский полузащитник мюнхенского футбольного клуба Бавария Франк <span class=error>Рибери</span> пропустит от двух до трех месяцев <nobr>из-за </nobr>повреждения полученного в матче <span class=error>бундеслиги</span> с берлинской <span class=error>Гертой</span> сообщает <span class=error>Bild</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Берлине, завершилась со счетом 2:2, Рибери покинул поле на 62-й минуте из-за травмы колена.

После возвращения в Мюнхен в воскресенье француз заявил, что испытывает сильную боль. «Нужно дождаться результатов сканирования, чтобы определить серьезность повреждения», — добавил он.

Издание отмечает, что у хавбека повреждены связки коленного сустава, футболист будет восстанавливаться от двух до трех месяцев.

В текущем сезоне Рибери провел девять матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол.

1.10.2017 16:30 основной раунд: 7-й тур Olympiastadion
Герта 2:2 Бавария
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Паль Дардаи Вилли Саньоль
Голы
51′ Ондрей Дуда (Г. Харагути) 10
56′ Саломон Калу (К. Рекик) 8
5 Матс Хуммельс (Дж. Боатенг) 10′
9 Роберт Левандовски (К. Толиссо) 49′
Составы
Руне Ярстейн 22
Карим Рекик 4
Никлас Штарк 5
Марвин Платтенхардт 21
Митчелл Вайзер 23
Пер Сильян Шельбред 3
Саломон Калу 8
Мэтью Леки 11
80′ Владимир Дарида 6
Фабиан Лустенбергер 28
75′ Ондрей Дуда 10
Валентино Лазаро 20
87′ Гэнки Харагути 24
Александр Эссвайн 7
26 Свен Ульрайх
5 Матс Хуммельс
8 Хави Мартинес
27 Давид Алаба
24 Корантен Толиссо 52′
25 Томас Мюллер
32 Джошуа Киммих 72′
9 Роберт Левандовски
17 Джером Боатенг 79′
4 Никлас Зюле
7 Франк Рибери 62′
29 Кингсли Коман
10 Арьен Роббен 59′
6 Тиагу Алькантара
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 5
1 Угловые 9
14 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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