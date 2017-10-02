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2 октября 2017, 11:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клопп считает, что «Ливерпуль» по-прежнему претендует на чемпионский титул

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после выездной ничьей с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии высказал мнение, что его команда по-прежнему является одним из претендентов на чемпионский титул.

Главный тренер Ливерпуля <span class=error>Юрген</span> <span class=error>Клопп</span> после выездной ничьей с Ньюкасл Юнайтед (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии высказал мнение что его команда <nobr>по-прежнему</nobr> является одним из претендентов на чемпионский титул. Увеличить
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Мерсисайдцы занимают в таблице АПЛ седьмое место, отставая от лидирующих клубов из Манчестера на семь баллов.

«Нам необходимо поработать над своей игрой, и я действительно считаю, что мы недалеко от того, чтобы реально претендовать на чемпионский титул. Если сможем забивать больше мячей, будем выигрывать больше матчей, то сократим отставание от лидеров», — цитирует Клоппа Daily Mail.

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