Конте признался, что в Италии защитить титул проще, чем в Англии

«Крайне сложно выиграть два титула подряд. Когда мы выиграли титул с «Ювентусом», я ожидал большой конкуренции со стороны «Милана», однако они продали Ибрагимовича и Силву в ПСЖ, и их состав стал слабее. Выиграть титул во второй раз не так легко, но проще, чем тут. Здесь нам противостояли большие команды в прошлом сезоне, а теперь они стали ещё сильнее.

Мы отлично поработали в прошлом сезоне, потому что мы выиграли титул, имея сильных конкурентов. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне был классной командой, а теперь они прибавили, укрепив состав летом на трансферном рынке, — цитирует Конте The Telegraph.