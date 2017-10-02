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2 октября 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте признался, что в Италии защитить титул проще, чем в Англии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что в Серии А защитить чемпионский титул проще, чем в английской Премьер-лиге. За три года работы в Серии А он трижды становился чемпионом Италии.

«Крайне сложно выиграть два титула подряд. Когда мы выиграли титул с «Ювентусом», я ожидал большой конкуренции со стороны «Милана», однако они продали Ибрагимовича и Силву в ПСЖ, и их состав стал слабее. Выиграть титул во второй раз не так легко, но проще, чем тут. Здесь нам противостояли большие команды в прошлом сезоне, а теперь они стали ещё сильнее.

Мы отлично поработали в прошлом сезоне, потому что мы выиграли титул, имея сильных конкурентов. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне был классной командой, а теперь они прибавили, укрепив состав летом на трансферном рынке, — цитирует Конте The Telegraph.

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Конте размышляет об уходе из «Челси» после окончания сезона

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Антонио Конте заинтересован в том, чтобы покинуть пост после окончания сезона, сообщает Times со ссылкой на источники, близкие к итальянскому специалисту.
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