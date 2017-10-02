Обамейянг: Не жалею, что не перешёл в «ПСЖ», а АПЛ меня никогда не привлекала

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«Я совсем не жалею, что не перешёл в “ПСЖ”. Более чем доволен тем, что остался в “Боруссии”. Чувствую себя в этом клубе отлично, “Боруссия” как семья для нас. Продление контракта с “Боруссией?” Всё возможно, посмотрим после сезона, как будут развиваться события. Что же касается АПЛ, то, честно говоря, она меня никогда не привлекала», — цитирует игрока TF1.

Контракт Обамейянга с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.