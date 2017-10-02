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2 октября 2017, 9:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Обамейянг: Не жалею, что не перешёл в «ПСЖ», а АПЛ меня никогда не привлекала

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг не жалеет, что остался по окончании предыдущего сезона в своём нынешнем клубе. В услугах габонского футболиста был заинтересован не один европейский клуб, в частности «ПСЖ».

Нападающий дортмундской <span class=error>Боруссии</span> <nobr>Пьер-Эмерик</nobr> Обамейянг не жалеет что остался по окончании предыдущего сезона в своём нынешнем клубе. Увеличить
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«Я совсем не жалею, что не перешёл в “ПСЖ”. Более чем доволен тем, что остался в “Боруссии”. Чувствую себя в этом клубе отлично, “Боруссия” как семья для нас. Продление контракта с “Боруссией?” Всё возможно, посмотрим после сезона, как будут развиваться события. Что же касается АПЛ, то, честно говоря, она меня никогда не привлекала», — цитирует игрока TF1.

Контракт Обамейянга с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.

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