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2 октября 2017, 10:06 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге Европы одержал разгромную победу в чемпионате Испании

«Вильярреал» на своем поле разгромил «Эйбар» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Все три мяча забил Седрик Бакамбю (25-я, 52-я и 76-я минуты). Третий гол конголезец забил с пенальти.

Благодаря этому «Вильярреал» набрал десять очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, что «Вильярреал» является соперником «Астаны» по группе А Лиги Европы. Команды встречались в рамках первого тура в Вильярреале, и тогда хозяева победили со счетом 3:1. Также в этой группе выступают чешская «Славия» и тель-авивский «Маккаби».

1.10.2017 19:30 основной раунд: 7-й тур Estadio de la Ceramica
Вильярреал 3:0 Эйбар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Хосе Луис Мендилибар
Голы
25′ Седрик Бакамбу (М. Тригерос) 17
52′ Седрик Бакамбу (Н. Сансоне) 17
76′ Седрик Бакамбу 17
Составы
Мариано Дамиан Барбоса 25
Перес Марио Гаспар 2
47′ Соберон Альваро Гонсалес 3
Виктор Руис 6
Коста Хорда Хауме 11
Пабло Форнальс 8
31′ Родриго Эрнандес 16
Седрик Бакамбу 17
73′ Мануэль Тригерос 14
Роберто Сориано 20
82′ Самуэль Кастильехо 10
Рамиро Герра 26
66′ Никола Сансоне 18
Карлос Бакка 9
25 Марко Дмитрович
7 Андер Капа
18 Анайц Арбилья
22 Давид Ломбан
23 Давид Хункa
8 Такаси Инуи
14 Дани Гарсия 50′
9 Аметльер Серхио Энрич
5 Гонсало Эскаланте 82′
6 Кристиан Ривера
11 Рубен Пенья 77′
24 Хоан Хордан
17 Энрике Гарсия Кике 67′
19 Диас де Оливейра Шарлес
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 1
6 Угловые 3
15 Фолы 9
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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