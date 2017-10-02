Соперник «Астаны» по Лиге Европы одержал разгромную победу в чемпионате Испании

Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Все три мяча забил Седрик Бакамбю (25-я, 52-я и 76-я минуты). Третий гол конголезец забил с пенальти.

Благодаря этому «Вильярреал» набрал десять очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.