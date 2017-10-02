Соперник «Астаны» по Лиге Европы одержал разгромную победу в чемпионате Испании
«Вильярреал» на своем поле разгромил «Эйбар» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Все три мяча забил Седрик Бакамбю (25-я, 52-я и 76-я минуты). Третий гол конголезец забил с пенальти.
Благодаря этому «Вильярреал» набрал десять очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.
Напомним, что «Вильярреал» является соперником «Астаны» по группе А Лиги Европы. Команды встречались в рамках первого тура в Вильярреале, и тогда хозяева победили со счетом 3:1. Также в этой группе выступают чешская «Славия» и
|1.10.2017 19:30
|основной раунд: 7-й тур
|Estadio de la Ceramica
|Вильярреал
|3:0
|Эйбар
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Хавьер Кальеха
|Хосе Луис Мендилибар
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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