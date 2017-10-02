Венгер превзошёл рекорд Фергюсона, победив 45-го соперника в АПЛ
Лондонский «Арсенал» в седьмом туре чемпионата Англии победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0. Таким образом, главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер обыграл 45-го соперника в английской
Премьер-лиге за карьеру.
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Француз установил новый рекорд, превзойдя достижение
По итогам семи туров «Арсенал» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Манчестер Сити» подопечные Венгера отстают на шесть очков.
|1.10.2017 14:00
|основной раунд: 7-й тур
|Emirates Stadium
|Арсенал
|2:0
|Брайтон & Хоув
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Крис Хьютон
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|9
|12
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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