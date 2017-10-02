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2 октября 2017, 10:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер превзошёл рекорд Фергюсона, победив 45-го соперника в АПЛ

Лондонский «Арсенал» в седьмом туре чемпионата Англии победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0. Таким образом, главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер обыграл 45-го соперника в английской Премьер-лиге за карьеру.

Лондонский Арсенал в седьмом туре чемпионата Англии победил Брайтон энд <span class=error>Хоув</span> <span class=error>Альбион</span> со счётом 2:0. Увеличить
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Француз установил новый рекорд, превзойдя достижение экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, который победил 44 разные команды.

По итогам семи туров «Арсенал» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Манчестер Сити» подопечные Венгера отстают на шесть очков.

1.10.2017 14:00 основной раунд: 7-й тур Emirates Stadium
Арсенал 2:0 Брайтон & Хоув
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Крис Хьютон
Голы
16′ Начо Монреаль 18
56′ Алекс Ивоби 17
Составы
Петр Чех 33
Роб Холдинг 16
Начо Монреаль 18
Шкодран Мустафи 20
Эктор Бельерин 24
Сеад Колашинац 31
Аарон Рэмси 8
Алексис Санчес 7
83′ Гранит Джака 29
Мохамед Эль-Ненни 35
71′ Александр Ляказетт 9
Оливье Жиру 12
71′ Алекс Ивоби 17
Тео Уолкотт 14
1 Мэтью Райан
2 Сальтор Грау Бруно
3 Гаэтан Бонг
5 Льюис Данк
22 Шейн Даффи 39′
6 Дэйл Стивенс
13 Паскаль Гросс 17′
24 Дэйви Преппер
20 Солли Марч 72′
21 Эсекиэль Скелотто
19 Хосе Искиэрдо 76′
11 Антони Кноккарт
37 Исайя Браун 76′
17 Гленн Маррей
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 9
12 Удары в створ 1
6 Угловые 5
7 Фолы 8
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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