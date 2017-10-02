Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» сыграла вничью с «Маритиму» в чемпионате Португалии

Встреча, прошедшая в Фуншале в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Жонас (2-я минута), у хозяев мяч на счету Рикарду Валенте (66).

«Бенфика» с 17 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, «Маритиму» (16 баллов) занимает четвертую строчку.

Матч первого тура группы А между «Бенфикой» и ЦСКА прошел в Лиссабоне 12 сентября и завершился победой армейцев со счетом 2:1. В Москве команды сыграют 22 ноября.