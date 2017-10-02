Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» сыграла вничью с «Маритиму» в чемпионате Португалии
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт. Соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов «Бенфика» сыграла вничью с «Маритиму» в матче 8-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в Фуншале в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Жонас (2-я минута), у хозяев мяч на счету Рикарду Валенте (66).
«Бенфика» с 17 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, «Маритиму» (16 баллов) занимает четвертую строчку.
Матч первого тура группы А между «Бенфикой» и ЦСКА прошел в Лиссабоне 12 сентября и завершился победой армейцев со счетом 2:1. В Москве команды сыграют 22 ноября.
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