«Барселона» и сборная Испании по футболу под угрозой из-за референдума в Каталонии
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Голосование по вопросу выхода Каталонии из состава Испании, прошедшее в воскресенье, в очередной раз опровергло один из важнейших принципов Международной федерации футбола (ФИФА) — «футбол вне политики». Самый известный каталонский клуб «Барселона» уже понес имиджевые и финансовые потери
из-за проведения матча чемпионата страны без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года.
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В пятницу президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что каталонские клубы (помимо «Барселоны» это «Эспаньол», также выступающий в высшем дивизионе чемпионата, «Жирона», «Химнастик» из Таррагона и др.) в случае выхода региона из состава Испании не смогут участвовать в чемпионате. В воскресенье утром издание Marca сообщило, что ФИФА может расценить позицию лиги как «незаконное вмешательство правительства в футбол», что может повлечь за собой отстранение сборной Испании от турниров под эгидой организации. Таким образом, испанцы, которые практически обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года в России (им надо набрать три очка в двух оставшихся играх отбора с командами Албании и Израиля), при неблагоприятном развитии событий могут на турнир не поехать.
В пятницу Тебас заявил, что домашний матч «Барселоны» в рамках 7-го тура чемпионата с «Лас-Пальмасом» пройдет в запланированные сроки. Но за несколько часов до начала встречи «Барселона» попросила Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE), которая единственная может изменить сроки проведения матчей, перенести игру из соображений безопасности. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. В результате действий стражей порядка, по версии властей автономии, пострадали более 800 человек.
Но в RFEE отметили, что игра состоится в запланированное время и может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить ее небезопасно. В результате за час до игры «Барселона» сообщила, что встреча с «Лас-Пальмасом» состоится, но, «учитывая происходящие события», пройдет без зрителей.
Клуб выступил в поддержку желающих проголосовать, осудив «события, в ходе которых во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократические права». Почти сразу о своем уходе с должности
Пике готов уйти из сборной
Болельщики «Барселоны» до последнего не хотели верить, что не попадут на футбол и ждали окончательного решения у домашнего стадиона команды «Камп Ноу». Группа фанатов клуба призвала игроков бойкотировать встречу: «В свете несправедливых репрессий, который претерпевает народ Каталонии, мы просим “Барселону” не проводить матч. В этот день нельзя играть в футбол. Нужно выйти на “Камп Ноу”, после стартового свистка сесть на поле и этим мирным актом выступить против насилия, которое мы претерпеваем: пусть мир видит это, а мы продолжим защищать избирательные участки и демократию».
Большинство футболистов команды, по информации СМИ, выступило за выход на поле. Защитник Жерар Пике был против. Игрок, который является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, пошел дальше, объявив после встречи со слезами на глазах, что готов отказаться от выступления за национальную команду.
С осуждением происходящих в Каталонии событий выступил воспитанник клуба и его многолетний в прошлом капитан Хави: «Происходящее в Каталонии — это позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать. Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить свое мнение».
Встреча, на которую
«Значение матча на пустом “Камп Ноу” очень велико, — заявил после встречи главный тренер “Барселоны” Эрнесто Вальверде. — Сложившаяся ситуация ненормальна, и нам пришлось преодолеть эти трудности. Мы хотели победить, потому что представляем множество людей и хотим, чтобы они были счастливы. Мы все знаем, что произошло в Каталонии».
По предварительным данным, за независимость автономии от Испании проголосовали 90% человек.
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