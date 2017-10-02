«Барселона» и сборная Испании по футболу под угрозой из-за референдума в Каталонии

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В пятницу президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что каталонские клубы (помимо «Барселоны» это «Эспаньол», также выступающий в высшем дивизионе чемпионата, «Жирона», «Химнастик» из Таррагона и др.) в случае выхода региона из состава Испании не смогут участвовать в чемпионате. В воскресенье утром издание Marca сообщило, что ФИФА может расценить позицию лиги как «незаконное вмешательство правительства в футбол», что может повлечь за собой отстранение сборной Испании от турниров под эгидой организации. Таким образом, испанцы, которые практически обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года в России (им надо набрать три очка в двух оставшихся играх отбора с командами Албании и Израиля), при неблагоприятном развитии событий могут на турнир не поехать.

В пятницу Тебас заявил, что домашний матч «Барселоны» в рамках 7-го тура чемпионата с «Лас-Пальмасом» пройдет в запланированные сроки. Но за несколько часов до начала встречи «Барселона» попросила Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE), которая единственная может изменить сроки проведения матчей, перенести игру из соображений безопасности. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. В результате действий стражей порядка, по версии властей автономии, пострадали более 800 человек.

Футбол Испания 2017/2018 Тур 7, 1.10.2017, 17:15 3:0 Барселона Лас-Пальмас

Но в RFEE отметили, что игра состоится в запланированное время и может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить ее небезопасно. В результате за час до игры «Барселона» сообщила, что встреча с «Лас-Пальмасом» состоится, но, «учитывая происходящие события», пройдет без зрителей.

Клуб выступил в поддержку желающих проголосовать, осудив «события, в ходе которых во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократические права». Почти сразу о своем уходе с должности из-за несогласия с решением других руководителей клуба все-таки провести матч объявил вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби. Президент сине-гранатовых Хосеп Бертомеу объяснил решение штрафом в 6 турнирных очков, который лига применила бы к клубу в случае отказа выходить на игру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">tonight, Camp Nou will be silent as fans are NOT allowed in<br>Here's the Camp Nou: <a href="https://t.co/MM0SRHQvto">pic.twitter.com/MM0SRHQvto</a></p>— Barcelona Worldwide (@BarcaWorldwide) <a href="https://twitter.com/BarcaWorldwide/status/914493225649422336?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пике готов уйти из сборной

Болельщики «Барселоны» до последнего не хотели верить, что не попадут на футбол и ждали окончательного решения у домашнего стадиона команды «Камп Ноу». Группа фанатов клуба призвала игроков бойкотировать встречу: «В свете несправедливых репрессий, который претерпевает народ Каталонии, мы просим “Барселону” не проводить матч. В этот день нельзя играть в футбол. Нужно выйти на “Камп Ноу”, после стартового свистка сесть на поле и этим мирным актом выступить против насилия, которое мы претерпеваем: пусть мир видит это, а мы продолжим защищать избирательные участки и демократию».

Большинство футболистов команды, по информации СМИ, выступило за выход на поле. Защитник Жерар Пике был против. Игрок, который является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, пошел дальше, объявив после встречи со слезами на глазах, что готов отказаться от выступления за национальную команду.

С осуждением происходящих в Каталонии событий выступил воспитанник клуба и его многолетний в прошлом капитан Хави: «Происходящее в Каталонии — это позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать. Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить свое мнение».

Встреча, на которую все-таки смог ненадолго пробраться один из болельщиков с листовкой в поддержку референдума, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Футболисты «Барселоны» вышли на поле в майках в цветах саньеры (национального флага Королевства Арагон и Каталонии), им же были украшены воротники игровых футболок. На форме же «Лас- Пальмаса» появилась нетрадиционная вышивка — флаг Испании и дата матча.

«Значение матча на пустом “Камп Ноу” очень велико, — заявил после встречи главный тренер “Барселоны” Эрнесто Вальверде. — Сложившаяся ситуация ненормальна, и нам пришлось преодолеть эти трудности. Мы хотели победить, потому что представляем множество людей и хотим, чтобы они были счастливы. Мы все знаем, что произошло в Каталонии».

По предварительным данным, за независимость автономии от Испании проголосовали 90% человек.