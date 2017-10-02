Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Бенфика» не смогла обыграть «Маритиму»
«Бенфика», которая является соперником московского ЦСКА по Лиге чемпионов, в восьмом туре чемпионата Португалии на выезде встречалась с «Маритиму».
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Встреча завершилась вничью — 1:1. Лиссабонцы вышли вперёд на второй минуте благодаря голу Жонаса, однако на 66-й минуте нападающий хозяев Рикарду Валенте восстановил равенство в счёте.
«Бенфика» набрала 17 очков и осталась на третьем месте в турнирной таблице португальского чемпионата. «Маритиму» (16) обошёл «Брагу» и поднялся на четвёртую строчку.
В первом туре группового этапа ЛЧ «Бенфика» уступила ЦСКА со счётом 1:2. Ответная игра между командами пройдёт 22 ноября.
В ещё одном матче восьмого тура «Белененсеш» обыграл «Виторию Гиамарайнш» — 1:0.
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