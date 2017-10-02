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2 октября 2017, 1:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Бенфика» не смогла обыграть «Маритиму»

«Бенфика», которая является соперником московского ЦСКА по Лиге чемпионов, в восьмом туре чемпионата Португалии на выезде встречалась с «Маритиму».

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Встреча завершилась вничью — 1:1. Лиссабонцы вышли вперёд на второй минуте благодаря голу Жонаса, однако на 66-й минуте нападающий хозяев Рикарду Валенте восстановил равенство в счёте.

«Бенфика» набрала 17 очков и осталась на третьем месте в турнирной таблице португальского чемпионата. «Маритиму» (16) обошёл «Брагу» и поднялся на четвёртую строчку.

В первом туре группового этапа ЛЧ «Бенфика» уступила ЦСКА со счётом 1:2. Ответная игра между командами пройдёт 22 ноября.

В ещё одном матче восьмого тура «Белененсеш» обыграл «Виторию Гиамарайнш» — 1:0.

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Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Бенфика» победила «Пасуш де Феррейру»

Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Бенфика» победила «Пасуш де Феррейру»

«Бенфика», соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, одержала победу над «Пасуш де Феррейрой» в матче 7-го тура чемпионата Португалии. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0.
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