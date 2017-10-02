Михайлович: Матч «Торино» с «Вероной» был невероятно абсурдным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В этой встрече его команда вела со счётом 2:0, однако пропустила два гола в концовке после того, как главный арбитр матча использовал в обоих случаях систему видеоповторов.

«Это был невероятно абсурдный матч. Мы потеряли два очка вместо того, чтобы победить. Когда ты сильнее своего соперника, нужно играть остро, и голы придут. Мы играли так в первом тайме, но не во втором.

Решения арбитра после видеоповторов в конце матча были правильными. Там не было офсайда в эпизоде с первым голом в наши ворота, а в моменте с назначенным пенальти 11-метровый действительно был. К сожалению, нам сегодня не повезло с системой видеоповторов. В целом это положительное нововведение, если его используют правильно, — цитирует Михайловича Football Italia.