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2 октября 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Михайлович: Матч «Торино» с «Вероной» был невероятно абсурдным

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал ничью с «Вероной» (2:2) в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии.

Главный тренер <span class=error>Торино</span> <span class=error>Синиша</span> Михайлович прокомментировал ничью с Вероной (2:2) в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии. Увеличить
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В этой встрече его команда вела со счётом 2:0, однако пропустила два гола в концовке после того, как главный арбитр матча использовал в обоих случаях систему видеоповторов.

«Это был невероятно абсурдный матч. Мы потеряли два очка вместо того, чтобы победить. Когда ты сильнее своего соперника, нужно играть остро, и голы придут. Мы играли так в первом тайме, но не во втором.

Решения арбитра после видеоповторов в конце матча были правильными. Там не было офсайда в эпизоде с первым голом в наши ворота, а в моменте с назначенным пенальти 11-метровый действительно был. К сожалению, нам сегодня не повезло с системой видеоповторов. В целом это положительное нововведение, если его используют правильно, — цитирует Михайловича Football Italia.

1.10.2017 16:00 основной раунд: 7-й тур Olimpico Grande Torino
Торино 2:2 Верона
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Синиша Михайлович Фабио Пеккья
Голы
31′ Сильва Яго Фальке (К. Ансальди) 14
44′ М`Бай Ньянг (А. Ляич) 11
9 Мойзе Кин (А. Черчи) 87′
11 Джампаоло Паццини 90+2′
Составы
Сальваторе Сиригу 39
Кристиан Молинаро 3
Николя Нкулу 33
Лянко 97
Мирко Вальдифиори 5
90+4′ Томас Ринкон 88
Андреа Белотти 9
Адем Ляич 10
20′ Лоренцо Де Сильвестри 29
Кристиан Ансальди 15
71′ М`Бай Ньянг 11
Лукас Бойе 31
78′ Сильва Яго Фальке 14
Самуэль Густафссон 16
1 Давид Андраде Николас
12 Антонио Караччоло
28 Алекс Феррари
5 Бруно Сукулини 79′ 90+7′
24 Даниэль Бесса
9 Мойзе Кин 51′
10 Алессио Черчи
93 Мохамед Фарес
26 Мартин Касерес 45′
75 Тома Эрто
2 Соуза Орестес Калдейра Ромулу 32′
27 Маттиа Валоти 90+4′
7 Даниэле Верде 59′
11 Джампаоло Паццини
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 20
5 Удары в створ 6
6 Угловые 5
11 Фолы 15
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клаудио Гавиллуччи (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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