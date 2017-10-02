«Марсель» в меньшинстве победил «Ниццу» в матче чемпионата Франции, уступая 0:2

В составе хозяев мячи забили Марио Балотелли (4-я минута) и Жан-Мишель Сери (16). У гостей отличились Лукас Окампос (26, 44), Луис Густаво (47), еще один мяч полузащитник «Ниццы» Пьерр Лис-Мелу отправил в свои ворота (41).

На 66-й минуте «Марсель» остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Густаво. На 83-й минуте нападающий «Ниццы» Алассан Плеа не смог реализовать пенальти.

«Марсель» одержал третью победу, набрал 16 очков и поднялся на третье место в таблице чемпионата. «Ницца» с 10 баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Марсель» 15 октября на выезде сыграет со «Страсбургом», «Ницца» в тот же день в гостях встретится с «Монпелье».