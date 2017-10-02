«Марсель» в меньшинстве победил «Ниццу» в матче чемпионата Франции, уступая 0:2
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. «Марсель» одержал победу над «Ниццей» со счетом 4:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.
В составе хозяев мячи забили Марио Балотелли (4-я минута) и
На 66-й минуте «Марсель» остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Густаво. На 83-й минуте нападающий «Ниццы» Алассан Плеа не смог реализовать пенальти.
«Марсель» одержал третью победу, набрал 16 очков и поднялся на третье место в таблице чемпионата. «Ницца» с 10 баллами располагается на 10-й строчке.
В следующем туре «Марсель» 15 октября на выезде сыграет со «Страсбургом», «Ницца» в тот же день в гостях встретится с «Монпелье».
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Руди Гарсия
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|18
|Удары (всего)
|17
|10
|Удары в створ
|9
|9
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|16
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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