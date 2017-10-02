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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31187397/
2 октября 2017, 0:20 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Марсель» в меньшинстве победил «Ниццу» в матче чемпионата Франции, уступая 0:2

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. «Марсель» одержал победу над «Ниццей» со счетом 4:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

В составе хозяев мячи забили Марио Балотелли (4-я минута) и Жан-Мишель Сери (16). У гостей отличились Лукас Окампос (26, 44), Луис Густаво (47), еще один мяч полузащитник «Ниццы» Пьерр Лис-Мелу отправил в свои ворота (41).

На 66-й минуте «Марсель» остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Густаво. На 83-й минуте нападающий «Ниццы» Алассан Плеа не смог реализовать пенальти.

«Марсель» одержал третью победу, набрал 16 очков и поднялся на третье место в таблице чемпионата. «Ницца» с 10 баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Марсель» 15 октября на выезде сыграет со «Страсбургом», «Ницца» в тот же день в гостях встретится с «Монпелье».

1.10.2017 22:00 основной раунд: 8-й тур Allianz Riviera
Ницца 2:4 Марсель
Первый тайм: 2:3
Главные тренеры
Люсьен Фавр Руди Гарсия
Голы
4′ Марио Балотелли 9
16′ Жан-Микаэль Сери 6
5 Лукас Окампос 26′
8 Пьер Лис Мелу 40′
5 Лукас Окампос 44′
19 Луиз Густаву 47′
Нереализованные пенальти
83′ А. Плеа 14
Составы
Йоан Кардиналь 30
Максим Ле Маршан 20
Бонфим Коста Сантос Данте 31
Арно Суке 2
Жан-Микаэль Сери 6
50′ Алассан Плеа 14
Аллан Сен-Максимен 7
Марио Балотелли 9
76′ Маланг Сарр 23
Барбоза Сантос Марлон 4
32′ 77′ Пьер Лис Мелу 8
Иньятиус Ганаго 33
90′ Нампали Менди 21
Венсан Козьелло 26
30 Стив Манданда
2 Хироки Сакаи
6 Жорже Пиреш Роланду
18 Жордан Амави 61′
23 Адиль Рами
19 Луиз Густаву 66′
29 Андре-Франк Замбо
5 Лукас Окампос 88′
26 Флориан Товен 69′
22 Грегори Сертик
10 Димитри Пайет 84′ 36′
17 Буна Сарр
14 Клинтон Нжи 78′
28 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
18 Удары (всего) 17
10 Удары в створ 9
9 Угловые 5
14 Фолы 16
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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