Вратарь ФК «Зугдиди» Маминашвили скончался перед матчем чемпионата Грузии

31-летний футболист потерял сознание, врачи не смогли спасти его жизнь. Матч был отменен.

Большую часть спортивной карьеры футболист провел в составе батумского «Динамо», он также выступал за грузинские клубы «Мачахела» и «Шукура», в состав «Зугдиди» голкипер вошел перед стартом текущего сезона. В 2008 году Маминашвили выступал за российский клуб «Металлург- Кузбасс», который покинул зимой 2009 года.