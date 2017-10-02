Вратарь ФК «Зугдиди» Маминашвили скончался перед матчем чемпионата Грузии
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вратарь грузинского футбольного клуба «Зугдиди» Шота Маминашвили умер на разминке перед матчем чемпионата страны с «Вит Джорджией». Об этом сообщает Fanebi.
31-летний футболист потерял сознание, врачи не смогли спасти его жизнь. Матч был отменен.
Большую часть спортивной карьеры футболист провел в составе батумского «Динамо», он также выступал за грузинские клубы «Мачахела» и «Шукура», в состав «Зугдиди» голкипер вошел перед стартом текущего сезона. В 2008 году Маминашвили выступал за российский клуб «Металлург- Кузбасс», который покинул зимой 2009 года.
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